Aleix Ibars (Primavera Sound): “Con artistas como Red Velvet estamos haciendo feliz a mucha gente”

Durante mucho tiempo, lo que fue un sueño para muchos por fin se torna realidad. El festival Primavera Sound, uno de los más importantes de nuestro país, estará por primera vez en Madrid. La cita será los días 8, 9, 10 y 11 de junio y, haciendo alusión al tema I'll be your mirror, será una edición espejo en la que podrán verse prácticamente el 90% de los artistas que en Barcelona el fin de semana anterior. Con motivo de este importante hito, hablamos con Aleix Ibars, director de comunicación del festival, que nos da las claves de esta primera edición en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey y nos confiesa cuáles son los grupos que él no se perdería este 2023.

La llegada a Madrid

¿Desde cuándo lleva rondando en vuestra cabeza la idea de traer el festival a Madrid?

Llevaba tiempo dando vueltas. Es verdad que el Primavera Sound tiene una relación estrecha con Madrid desde hace años. Tanto a través de giras que organizamos durante todo el año y que la mayoría de ellas son en Barcelona y en Madrid, como pequeños festivales que hemos ido llevando a la ciudad, como el Primavera Club hace hace algunos años... Pero realmente, cuando se puso encima de la mesa fue en la edición del año pasado de Barcelona -que fue la primera edición después de la pandemia y fue una edición doble de 2 fines de semana-. Tuvo una una acogida del público bestial, que es algo que ya veníamos anticipando. La idea de de repetir el formato doble de festival, pero en vez de que fuera en el mismo sitio, hacer el segundo fin de semana en otro sitio nos pareció muy atractiva, por lo que por todo lo que podía ofrecer y, evidentemente, en el momento de plantearse otra ciudad, pues obviamente Madrid estaba en la primera posición.

Las ediciones espejo, una dificultad extra

¿Con cuanta antelación se empieza a trabajar en un cartel así, teniendo en cuenta esto de las ediciones espejo?

Pues, pues cada vez con más, si te soy sincero. Evidentemente, esto cambia con los años. A mí me cuentan que hace años pasaba el festival, te tomabas el verano tranquilamente y hacia finales de año empezabas a negociar con artistas del año siguiente. Ahora ya te digo que hay artistas que se negocian con más de un año de antelación. No tengo ninguna duda de que se están negociando ya artistas para el para la edición de 2024. En el caso de la edición espejo que sumaba un reto más por tener que repetir artistas en dos ubicaciones y en algún caso en tres, porque también está el festival de Oporto. Son negociaciones que se abren, quizá con mucha antelación, pero que toman mucho tiempo. Se van dilatando en el tiempo hasta que en algún momento tiene que hacer el push final para acabar de cerrarlo.

¿Ha sido especialmente agotador este año? Porque el 90% de artistas también coinciden en los días...



Eso ha sido el mayor reto. Y yo estoy, desde un punto de vista personal, maravillado con lo que han conseguido los compañeros de booking porque me parecía una una cosa muy difícil de conseguir y lo han conseguido al 98%. Salvo en algunos casos muy puntuales, todos los artistas tocan el mismo día en Barcelona y en Madrid con una semana de diferencia, con lo que esto implica en cuanto a rutas de giras y demás. Ha sido difícil, no te voy a engañar, pero el resultado ha sido muy positivo. También hay que decir que que son los artistas los que han facilitado que esto sea posible, sin su predisposición para formar parte de esta primera edición espejo no habría sido posible.

Nosotros entendemos que esto es un solo festival con dos ubicaciones.

¿Lo de las ediciones espejo en Barcelona y Madrid va a ser también los próximos año o solo este año?

La verdad, es algo que no tiene respuesta. Evidentemente, ahora estamos centrados en la edición que es inminente, pero digamos que no se ha planteado de momento como una cosa puntual, es decir, la intención es repetirlo, aunque como siempre, después de cada edición toca evaluar. Lo hacemos cada año en Barcelona y ahora lo haremos en Barcelona y en Madrid. Se evalúa cómo ha salido, qué se puede mejorar y cómo se puede afrontar la próxima edición.

¿Cuánta gente hace un festival doble como el de este año?

Forma parte de un proceso interno de descubrimiento del funcionamiento. Es un formato que nosotros no habíamos hecho nunca y que no hay muchos festivales que lo hagan. Sí que hay casos como Reading y Leeds en Inglaterra, que llevan más tiempo. A nivel de equipo es curioso porque tenemos una oficina en Madrid, pero es un trabajo muy coordinado con la oficina de Barcelona, que es la oficina central de Primavera Sound y en la que creo que hay más de 200 personas. En Madrid seremos unas 70 u 80. Pero trabajamos muy codo con codo. Nosotros entendemos que esto es un solo festival con dos ubicaciones.

Se hacen carteles tan amplios para que mucha gente pueda encontrar también su propio festival

Un festival para descubrir y abrazar el pop

¿Hay algún artista del cartel de este año que no conozcas o que has descubierto recientemente?

Si te soy sincero, cada vez que miro el cartel, casi. Es tan amplio que cada vez veo algo que no me acordaba o que me sorprende. Hay muchas cosas que me parecen interesantes. Un grupo que se llama Bar Italia, que es muy especial, hay una artista muy jovencita, inglesa, que se llama Flowerovlove que creo que puede dar la sorpresa. Tengo muchas ganas de ver actuar a Villano Antillano. Un dúo coreano que hace ambient, de dos chicas también, que se llama Salamanda... en el cartel hay de todo para todos, que es la gracia también del Primavera, pero también tengo ganas de volver a ver a Fred Again, Blur y Rosalía, claro.

Rosalía, uno de los grandes reclamos del festival, traerá su tour Motomami al Primavera Sound. / Sony Music

No siempre ha sido así, pero el festival ha ido abriéndose al pop en los últimos años, con actuaciones de Dua Lipa, Miley Cyrus... ¿Por qué este cambio de paradigma?

Hay un poco de todo. El cartel del Primavera Sound siempre ha intentado reflejar un poco el termómetro de lo que está pasando en la música en ese momento. Es un festival con una vocación muy contemporánea, aunque no se olvida de los clásicos. Ha sido un reflejo de lo que ha ido pasando en general. Creo que esto ya es una opinión personal, por supuesto, pero desde que se ha asentado ya el consumo a través de plataformas de streaming y de Internet en general, creo que se han derribado también muchas fronteras en cuanto a esos compartimentos estancos de géneros musicales. Ahora, las nuevas generaciones de público entienden la música como algo mucho más transversal y que te puede gustar el pop mainstream, si quieres llamarlo así, y luego pues alguna cosa pequeñita que has descubierto por algún canal o por algún amigo... Y creo que reflejar eso es muy interesante. A mí me puede gustar Halsey, que es una artista de un pop un poco más mainstream, pero luego puedo escuchar a Sparks, que me parece un dúo creativamente súper interesante.

Tampoco es obligatorio que te guste todo. Se hacen carteles tan amplios para que mucha gente pueda encontrar también su propio festival. Te puedes coger los horarios y hacer una ruta de festival que es completamente distinta a la que se hará un amigo tuyo y todo va a ser Primavera Sound.

El K-Pop vuelve a tener presencia este año en el festival con Red Velvet. ¿Qué es lo que más os interesa de este género?

Tiene un componente de novedad. Yo no lo llamaría tampoco género porque simplemente es pop. Es pop que viene de Corea y que por el funcionamiento que tiene allí la industria, pues está construido de una forma distinta al pop occidental o tiene otros parámetros. Con el paso de los años se ha ido popularizando más, ofrecen algo distinto, quizás menos visto en festivales como Primavera Sound y que está bien tener, creo que te aportan un punto de vista más de cómo entender el pop actual, mucho más producido, mucho más estético, con actuaciones que tienen en el apartado visual un peso muy importante y sobre todo también para dar respuesta a una serie de bandas que tiene muchísimos fans. El año pasado con Dreamcatcher y este año con Red Velvet estamos haciendo feliz a mucha gente que quizás no tiene muchas oportunidades de ver a estas bandas. Tampoco nos quedamos en el K-Pop, es decir, están Perfume que es un grupo bastante mítico de pop japonés y luego están por ejemplo Kyary Pamyu Pamyu que también está entre J-Pop y el hyperpop. Black Pink acaban de ser cabezas de cárcel en Coachella... es algo que está pasando a nivel global y que tiene sentido que tenga cabida en el Primavera también.

Hemos hablado de divas del pop internacional y este año estará Rosalía también, pero ¿estaríais abiertos a llevar a vuestro festival en algún momento a otras artistas tipo Ana Mena, Lola Índigo...que son también son muy mainstream?



Eso se lo dejo al equipo de contratación. Hay veces que tampoco es una cuestión ya de gustos personales. A mí me puede gustar, por ejemplo, Ana Mena, que me gusta, pero hay que encontrar ese equilibrio entre artistas nacionales e internacionales, porque al final el cartel es muy internacional. A nivel nacional se trata de intentar ofrecer cosas o artistas que, por decirlo de algún modo, no se puedan ver tanto en otros festivales. Es encontrar siempre ese equilibrio, pero nunca se sabe.

El transporte hasta Arganda y la sostenibilidad

El transporte hasta Arganda es uno de los temas que más preocupa al público aquí. ¿Crees que será suficiente con el sistema de lanzaderas para cubrir las necesidades de desplazamiento de la gente?

Sí, no tengo ninguna duda, la verdad. Es decir, sabemos que esto es un reto y por esto se lleva trabajando en este tema desde hace muchos meses. Se ha estudiado muchísimo y se ha desarrollado un plan muy a medida de las necesidades del público y del festival. Evidentemente, sabemos el caso que es, en cuanto a la distancia y también en cuanto a accesos, pero confío plenamente en que va a funcionar bien. El servicio de lanzaderas va a ser muy ambicioso para que todo el mundo pueda ir y volver de forma cómoda y rápida. Hasta que no llegue el festival no vamos a poder verlo, pero sí que estoy muy confiado.

Plano del recinto del Primavera Sound en la Ciudad del Rock en Arganda del Rey (Madrid) / Cedida por el festival

Entiendo que pueda haber gente que tenga sus reservas, pero hay algo que la gente va a valorar y es que cuando llegue allí esa experiencia de festival va a ser muy positiva. El recinto está pensado especialmente para los festivales, es un recinto muy cómodo, muy amplio y que permite muchas cosas, ya no solo para el público sino para nosotros a nivel de producción nos da una serie de facilidades que permiten que el festival sea mejor.

Te quería preguntar también por el calor. ¿Tenéis algún plan de acción si suben mucho las temperaturas o se decreta ola de calor?

Habrá zonas de descanso a la sombra, sin ningún tipo de duda, porque el recinto ya las tiene y se van a incluir más. Somos conscientes de lo que supone el reciento en esas fechas, aunque no es lo mismo que a mediados de julio o de agosto. Va a haber puntos de agua gratuitos porque tiene que haberlos, es algo imprescindible. También hay que tener en cuenta que los conciertos importantes van a ser hacia la tarde y la noche. No es un festival muy, muy de día aunque los conciertos sí que empiezan a media tarde o así, pero estamos preparados para cualquier inclemencia que pueda haber.

Y para terminar... ¿estáis trabajando en algún plan para reducir el impacto ambiental que pueda tener tantísima gente en el recinto?

Sí, hay muchísimas acciones que se están llevando a cabo. De hecho, vamos a contarlas en breve. El festival lleva tres años, si no recuerdo mal, adherido a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Es creo uno de los pocos festivales que forma parte de esta iniciativa. Es una aspecto muy importante de nuestro festival, de nuestros valores como festival.