Becky G muestra sus dos caras en dos imágenes muy diferentes

Becky G no está atravesando su mejor momento, por lo menos en lo personal tras hacerse pública la infidelidad del que era su prometido, el futbolista Sebastian Lletget. Han pasado unos meses y todos quieren saber en qué punto está la pareja.

Tal vez por eso, cada vez que acude a un evento, se rodea de su equipo de seguridad para evitar tener que responder preguntas sobre el tema que la colocan en una situación muy incómoda.

Este fin de semana vivió un momento así que acabó con grandes quejas por parte de la gente que quería acercarse a ella. “Para todas las personas que estaban ahí, espero que estén bien. Sé que fue un momento muy intenso, de locos. Sinceramente es algo que me impactó de manera muy fuerte”, aseguraba poco después desde su hotel.

“Sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo, que dicen ‘yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo’. Mira, yo también estoy intentando hacer el mío y no tiene nada que ver con drama, con ser chismosa, de hablar de cosas negativas en la vida. ¡Por favor! Ustedes me conocen”, añadía afectada por lo sucedido.

“Si hay algo que decir, lo voy a decir. Si no hay nada que decir, no. Para mí la ansiedad es algo muy real, y cuando me siento tan incómoda, siento que no puedo conectar porque no me siento segura. Esta es una relación mutua, si yo te doy respeto, por favor, que también sea al revés. Es la única cosa que pido”, terminaba diciendo.

Salud mental

Después de desahogarse, unos días después se sumaba a la campaña de concienciación que se está llevando a cabo este mes en Estados Unidos entorno a la salud mental. Publicaba dos fotos en las que podemos verla de dos maneras muy distintas.

En una de ellas está impecable, maquillada y luciendo perfecta. En la otra, el maquillaje de los ojos está corrido y no tiene esa apariencia de perfección absoluta, deja entrever emociones.

“Ambas son reales, ambas soy yo. 🏽 Agradecida por aquellos más cercanos a mí que me aman y me apoyan en este viaje de vida de convertirme en mi verdadero yo. Han sido algunos años de terapia y esto todavía es difícil, pero VALE LA PENA. 😂 Feliz Mes de Concientización sobre la Salud Mental”, escribía para sumarse a este objetivo de llamar la atención sobre un tema preocupante.

Hace unos días veíamos a Shawn Mendes hacer lo mismo y ella no ha querido quedarse al margen.