Antes de ser Laura Escanes, la influencer tuvo otro nombre de usuario en redes

A estas alturas, ganarte un hueco en las redes sociales, no es una tarea fácil. Cada vez son más las influencer que llegan pisando fuerte y marcando tendencia y desde hace cuatro años, Laura Escanes es una más de este team.

Poco son los que no conocen a la joven de Barcelona y es que, además de por su relación con Risto Mejide, también ha sabido ella misma con sus méritos saber posicionarse en este mundillo. En Instagram, bajo el nombre de @lauraescanes, comparte su día a día y nos hace partícipes de muchos de los pasos que da en su vida. Sin embargo, tal y cómo ha desvelado ella misma en sus stories su primer nombre de usuario no fue el que tiene ahora...

"Mi primer nombre en Instagram era "loraescanes" y cada año que paso por Ciutadella veo esa pintada que pone LORA, y me recuerda a mis inicios en Instagram", decía confesando por primera vez cómo era el primer nombre que eligió para dar el salto a las redes. No obstante, la influncer también ha aprovechado para dejar claro su odio a los graffitis: " Dejando de lado lo feas que me parecen las pintadas así porque sí", sentenciaba.

Laura Escanes en Menorca. / Instagram @lauraescanes

Amor a los cuatro vientos

Que la relación entre Laura Escanes y Álvaro de Luna va viento en popa es algo de lo que nadie tiene dudas. A pesar de que durante sus inicios prefirieron llevar su noviazgo con total secretismo, lo cierto es que cuando se vieron preparados dieron el paso y gritaron su amor a los cuatro vientos. Desde entonces, hemos podido ver a la influencer y al artista en muchos eventos juntos y, sobre todo, nos han compartido algunas de sus imágenes de sus escapadas, de conciertos y de los sinfín de planes que hacen juntos.

La llegada del buen tiempo hace que las redes sociales se llenen de postales de ensueño de las escapadas que nuestros celebrities hacen, y cómo no, también nos hacen partícipes, aunque en ocasiones lo que consiguen es aumentar nuestras ganas de un descanso y que nos muramos de la envidia.

Los tortolitos han decidido coger un avión e irse a una de las islas favoritas de la creadora de contenido: Menorca. Durante los siete años y medio que duró su relación con el publicista, Risto Mejide, disfrutaban de sus veranos el Ciutadella y ahora ha querido enseñarle este lugar paradisíaco al intérprete de Todo contigo.

"En mi lista de cosas favoritas: los atardeceres, las ostras y Á", escribía Laura Escanes en su perfil de Instagram junto a una galería de imágenes a la que su chico no dudaba en responderle: "¿Meto gazpacho y vino en la nevera?", haciendo alusión a lo bien que se lo habían pasado estos días.