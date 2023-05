El salvado de esta semana en Supervivientes se rompe completamente al conocer la decisión del público

Esta semana en Supervivientes, un hombre volverá a ser expulsado. Parece que últimamente las chicas se libran de las nominaciones. Este martes se enfrentaban a la ceremonia de salvación Jonan Wiergo, Bosco Blach Martínez-Bordiú, Jaime Nava y Artùr Dainese.

Una vez más, Laura Madrueño cogía el hacha para cortar las cuerdas que los harían ir cayendo al agua desde el barco. El primero en hacerlo fue Artùr. Le seguía los pasos Bosco. La cosa quedaba entre Jaime y entre Jonan. El influencer fue salvado ya en una ocasión.

“Los espectadores han decidido que debe seguir nominado… Jaime”, decía Laura para gran alegría de Jonan que no se lo podía creer. “Ahora sí que lloro”, decía emocionado mientras Jaime le tocaba los pies para darle la enhorabuena.

Discurso emocionado

Jonan se rompía completamente mientras se abrazaba a la presentadora. “Ay, jope, qué ilusión. Lloro de felicidad, mil gracias a la gente que me quiere, que me manda energy. Lo dije en el último storie que subí antes de venir aquí, ‘voy a sentir vuestra energía’ y de verdad que estoy muy, muy feliz y quiero agradecérselo de verdad a la gente que me apoya, que me quiere”, decía para después acordarse de sus hermanas, su chico y un amigo cuyo recuerdo le volvía a hacer llorar.

Está claro que Bosco se ha equivocado en sus quinielas. Pensaba que sería el primero en salvarse y no ha sido así. Todavía el grupo formado por Adara, Asraf y Jonan sigue siendo el más querido por la audiencia.

Voces discordantes

Y aunque la salvación de Jonan ha alegrado a muchísimos espectadores, que se ande con cuidado porque empiezan a aparecer cada vez más voces discordantes que no están muy contentos con su concurso y aseguran que si se salva es por el adarismo.

Además, el haber visto esta semana cómo se mostraba tan seguro ante las nominaciones y lo claro que tenía que se iba a ir cargando a sus compañeros, son ese tipo de cosas que no acaban de gustar a los fieles del formato.

Se salva Jonan, alguien que no hace nada, aparte de criticar y tener doble cara en el reality. Únicamente gracias a la ayuda de ciertos fandoms que joden los concursos y a los amigos que tiene en Instagram como influencers que le dan promo. #TierraDeNadie11 — S͜͡a͜͡b͜͡r͜͡i͜͡n͜͡a͜͡ ☾ (@_SrtaSabrina_) May 16, 2023 #TierraDeNadie11 #Supervivientes2023 #Boscolitos



No entiendo que se salve Jonan cuando es un tipo que no hace nada absolutamente en La Isla.



No es justo que unos se dejen la piel sobreviviendo, y otros aunque no hagan nada se salven por número seguidores. pic.twitter.com/b9J9mKnOf1 — Locura (@Locura__) May 16, 2023 Espero que Jonan se de cuenta que se salva porque es amigo de Adara, no por la mierda de concurso que está haciendo, no?#TierraDeNadie11 #Supervivientes2023 — Droman (@tamkytel) May 16, 2023 Uff... empiezo a dormirme, qué manera de alargar un culebrón. Pero lo que menos tengo ganas de ver es a Jonan salvarse, sólo porque el adarismo no tiene otra cosa mejor que hacer que premiar a ese zángano pelota sin merecérselo. #TierraDeNadie11 — Tonisha (@AmateTonisha) May 16, 2023 Entiendo que nos guste Jonan porque es amigo de Adara. Pero ha que reconocer que el tío es vago de cojones.

Sólo lo veo, comiendo almendras y tumbado todo el día.



No es buen superviviente. NO#TierraDeNadie11 #Supervivientes2023 — Droman (@tamkytel) May 16, 2023

Veremos quién sale expulsado el jueves, todo apunta a que será Jaime, pero nunca se sabe.