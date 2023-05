Aparatosa caída de Luca en ‘MasterChef’ que requiere al equipo médico y que muchos espectadores ponen en duda

Van pasando las semanas y cada vez quedan menos aspirantes a ganar esta edición de MasterChef. Uno de los que logra pasar cada programa es Luca, para decepción de muchos que no acaban de soportar al influencer.

Esta semana le tocaba estar en el equipo rojo donde ya han dejado caer que a alguno de ellos no le gustaría llegar a la final con él. “No sé si me gusta más divertirme solo o chinchar a los demás”, decía. Y no faltaba quien le asegurara que lo que le gusta es chinchar y algunos empiezan a cansarse.

Puede que por eso el karma se la ha devuelto. Estaban en la prueba de exteriores cuando se ha escuchado a Luca de fondo quejarse. Y es que el influencer se había caído.

Atendido

Sus compañeros han ido a socorrerle y cuando intentaron ayudarle a levantarse, ha empezado a poner caras que dejaban claro que se había hecho daño. Claudia, la capitana, animaba al resto a seguir cocinando para no perder la prueba. Finalmente, ha tenido que salir de la cocina.

“Tiene tantas ganas de cocinar que se ha caído”, decía uno de sus compañeros, y claro, muchos lo han interpretado por el lado de que es un vago y por eso ha acabado en el suelo, para no hacer nada. Frase que ha sido muy reproducida en redes sociales.

“Mi leche acaba de ser un monumento muy heavy”, decía una vez ha pasado el reconocimiento médico pertinente, “es que no sé lo que me ha pasado, sinceramente, porque yo he visto negro, flash, flash y estaba ya en el suelo”.

Jotha aseguraba que le ha podido su ansia de hacer cosas y, además, ponía de relieve que llevaba su calzado desatado. “Con lo que te contoneas, te ha tenido que pasar”, le decía Jordi Cruz. Finalmente quedó todo en un susto y pudo volver a los fogones y juntos, ganaron la prueba. Eso sí, no sin antes preguntarle al médico si iba a perder el pie, "es que soy tiktoker".

Luca se ha caído y se ha hecho daño en las cocinas de #MasterChef



Pero no, no perderá el pie, por lo menos por esta caída. Puede seguir concursando. A pesar de muchos, Luca sigue pasando programas y salvándose cada semana pese a que, según la mayoría, no sabe romper un huevo. Desde luego, su caída ha generado un aluvión de comentarios.

Muchos creen que ha sido fingido. Otros opinan que ha sido la excusa para no hacer nada y ha provocado muchas risas entre los que no le desean nada bueno y es que Luca ha logrado ganarse mucho hate en las redes.