La última canción de Whitney Houston

Ya ha pasado más de una década desde que la cantante estadounidense Whitney Houston fuera hallada muerta en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California, Estados Unidos). Era el 11 de febrero de 2012. La reina del pop de los años 80 y los 90 se encontraba en ese hotel preparándose para los premios Grammy que organizaba el magnate Clive Davis.

Ray Watson fue la persona que aquel día se encontró el cuerpo sin vida de la cantante. "Vi a Whitney en la bañera y entré en pánico. No podía decir si estaba viva o muerta. La saqué del agua y traté de revivirla", relató. Después, como él mismo explicó, todo fue una "locura": "Fue lo peor que me ha pasado en la vida. Nunca lo olvidaré. Nunca".

La policía de Beverly Hills confirmaba que el servicio de emergencias acudió a la llamada del hotel y encontró el cuerpo de Houston en la cuarta planta del alojamiento sobre las tres y media de la tarde hora de California (las doce y media de la noche en la Península). Los médicos trataron de reanimarla durante unos 20 minutos sin éxito. La policía asegura que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Tenía 48 años.

Días más tarde, la autopsia desveló que la cantante murió ahogada accidentalmente debido a un problema cardíaco y al uso de cocaína. El informe también añadía que Whitney Houston además había consumido marihuana, un ansiolítico, un relajante muscular y un antialérgico, pero ninguna de estas sustancias contribuyó a la muerte de la cantante.

Whitney Houston en el año 2004. / Kevin Winter/Getty Images

Varios eran los proyectos en los que estaba embarcada Houston antes de que la muerte la sorprendiera. Uno de los más importantes era Sparkle, la película que iba a suponer su regreso a la gran pantalla, pues la cantante no aparecía en un filme desde que en 1996 protagonizase junto a Denzel Washington el drama La mujer del predicador. Un año antes apareció en Esperando un respiro, un drama con toques de comedia dirigido por Forest Whitaker en el que compartió planos con Angela Bassett y Wesley Snipes.

Su última canción

La última canción que dejó grabada la diva antes de morir fue un dueto con Jordin Sparks. Se trata de Celebrate. La canción, que fue producida por R.Kelly y que está incluida en la banda sonora de Sparkle, fue grabada por Houston tan solo cuatro antes de fallecer. Un tema en el que se mezclan ritmos disco con un mensaje positivo, al tiempo que Sparks y Houston cantan: "Voy a celebrar, celebrar que eres tú". Las voces de Houston y Sparks se complementan y dejan a los oyentes con una sensación de optimismo y buen humor.

Whitney Houston, Jordin Sparks - Celebrate (From "Sparkle") (Official Video)

Pero sin duda el gran éxito cinematográfico de Whitney fue El guardaespaldas, la cinta con la que en 1992 debutó en la gran pantalla y que protagonizó junto a Kevin Costner. Una película que, aunque fue vapuleada por la crítica, cosechó un gran éxito de taquilla (más de 400 millones de dólares) e incluso estuvo nominada a dos premios Oscar. Además, su tema central, I Will Always Love You fue número uno en todas las listas, fue el single más vendido por una artista femenina en la historia de la música y además la hizo merecedora de dos premios Grammy y seis Billboard Music Awards.