Hailey Bieber explica la razón por la que le da miedo tener hijos

Desde el 2018, cuando Justin Bieber y Hailey Baldwin se convirtieron en uno de los matrimonios más famosos entre las celebrities, la pareja ha formado una parte indiscutible de la opinión pública y la cultura popular de los últimos años, protagonizando todo tipo de polémicas que (consciente o inconscientemente) han continuado polarizando a haters y fans de la pareja.

Solo en los últimos meses hemos visto a Hailey Bieber ser protagonista de más de una polémica que envolvía también a Selena Gomez, ex pareja de Justin Bieber, siendo testigos de una serie de acontecimientos que llegaban hasta las amenazas de muerte y su desaparición temporal de las redes sociales.

Además, durante los últimos años los rumores en torno al embarazo de Hailey han ido apareciendo y desapareciendo cíclicamente, sin llegar a confirmarse en ningún momento. Y es que la pareja ya ha comentado en más de una ocasión su deseo de formar una familia, algo sobre lo que la influencer, modelo y empresaria arrojaba algo de luz durante unas declaraciones recogidas en The Sunday Times.

Las declaraciones de Hailey Bieber

En ellas, Hailey Bieber explicaba por qué su deseo de ser madre todavía no se ha hecho realidad: "tengo muchas ganas de tener hijos, pero me da miedo. Literalmente, lloro por esto todo el tiempo. Ya es suficiente con que la gente hable de mi marido o de mis amigos, no puedo imaginarme tener que enfrentarme a la gente hablando sobre un niño. Solo podremos hacerlo lo mejor posible para criarlos, para que se sientan amados y seguros".

Y es que los miles de comentarios y publicaciones que se generan en torno a la pareja y los círculos en los que se mueven han terminado por hacer mella en ellos, generando una situación de miedo al qué dirán que, por ahora, está paralizando sus planes de futuro. Sin embargo, cuando le preguntan cómo ve su vida de aquí a cinco años, Hailey Bieber responde asegurando formar una familia y expandiendo Rhode, su marca de cuidado de la piel a otras categorías como la belleza.

¿Su filosofía vital en estos momentos? Coger todos los trenes, hacer que cada instante merezca la pena: "Solo tenemos una oportunidad (una vida) para poder hacer lo que queremos hacer. Así que intento hacerlo lo mejor que puedo, absorberlo y disfrutar de ello, amar a los míos y lo que hago. Es lo que verdaderamente me importa".