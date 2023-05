Se filtran unas imágenes subiditas de tono de Madonna y Maluma

En estos tiempos que corren en los que las redes sociales han calado en nuestras vidas, querer ocultar algo dentro de ellas es cada vez más complicado. Y si no que se lo digan a Madonna que, a pesar de haberlo intentado incluso haciéndose un perfil privado, no ha logrado que sus imágenes subiditas de tono con Maluma se disparasen como la pólvora.

En 2018, ambos artistas se conocieron por primera vez en los MTV Video Music Awards y, desde entonces, la reina del pop y el intérprete de Felices los 4 mantienen una gran amistad. De hecho, prueba de ello es la colaboración conjunta que hicieron en 2019 con su tema Medellín y con el videoclip donde, por primera vez, desataron la locura. En las escenas se podía ver a ambos bailando, casándose, protagonizando escenas de lo más subiditas de tono e incluso a ella chupándole el dedo gordo del pie a él.

"Fue muy agradable. Disfruté con ese beso. Estuvo bien, no todo el mundo puede contar la historia de la ocasión en que besó a Madonna", decía el colombiano a ET Online. "Me lo pasé muy bien, de verdad. Antes ella me preguntó si me suponía algún problema", recalcaba. No obstante, tras protagonizar esta escena, él consiguió que Madonna viajará a Colombia y actuase con él en su ciudad.

Más allá de su amistad

El pasado mes de marzo, Madonna gritaba su amor a los cuatro vientos con el boxeador Josh Popper con una imagen en la que aparecían ambos fundiéndose en un beso. Sin embargo, ahora son muchos los que apuntan que anteriormente con Maluma podría haber tenido una relación mucho más allá de la amistad.

Para prueba de ello, las imágenes que se han filtrado del Instagram privado de la reina del Pop donde se ve a ambos de lo más juntitos durante uno de sus ensayos. En estaos robados se ve a Maluma tumbado en el suelo con un sombrero vaquero y, encima de él, a Madonna. Una captura que ha subido la temperatura en redes y que ha desatado la locura: ¿ha habido algo más allá de su amistad?

Lo cierto es que no es la primera vez que estos rumores cobran fuerza. Y es que desde que lanzaron su primera canción conjunta, se han subido al escenario varias veces y han demostrado la gran complicidad y química que derrochan cuando están a milímetros.