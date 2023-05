Paulina Rubio consigue descolocar a una presentadora de televisión: “Límpiame el culo, coño”

A estas alturas nadie puede dudar que Paulina Rubio es uno de esos personajes que nunca sabes por dónde te va a salir. Tiene un lado loco que a veces potencia en sus intervenciones televisivas y lo hemos podido comprobar en esta semana de promoción que se está paseando por varios platós de televisión para presentar su último single.

Uno de los programas que ha visitado ha sido Showriano en Movistar +. Hace unos días se multiplicaron los titulares sobre una posible relación entre Maxi Iglesias y Eva Soriano que, por lo visto, habían sido cazados besándose a la salida del Panda Club, en Madrid.

Él hizo algún comentario en redes que muchos interpretaron como un desmentido a estas noticias. Ella, ha decidido pedirle consejo para lidiar con la prensa rosa. “Tú eres una reina y tú has tenido que lidiar muchísimo con la prensa rosa de este país y de México y de todos, ¿me puedes dar unos tips?”, le preguntaba Soriano. “Yo los quiero”, aseguraba la cantante.

La humorista, en realidad, quería unos tips para dejarles locos. “El mejor tip es que seas ‘hard to catch’, difícil de agarrar”, decía Paulina. “Que vaya rápido”, intentaba aclarar la humorista. “Si tú te sientes como que te ven y te observan los paparazzi tú seas ágil para escapar antes de que te pillen. Porque luego hay gente que se deja pillar”, añadía.

“Esa gente”, ironizaba Eva Soriano descartando que hiciera referencia a ella. No es seguro que vaya a poder descolocar a los paparazzi con estos tips, pero la que sí se quedó descolocada fue ella con una salida de la mexicana.

En shock

Hablaban de España y ella aseguraba que “yo en mi casa ya tengo un trocito de España. Mi hijo es un trozo de España”. Eva Soriano bromeaba diciendo que creía que se refería a que se había llevado una piedra del Teide. “Ay qué mala... Límpiame el culo si puedes, coño”, le decía a modo de broma dejando shockeada a su interlocutora que tal vez no relacionó sus palabras con aquella vez que pillaron a Paulina defecando en la playa y limpiándose con unas piedras.

no sé cómo esto empezó hablando del hijo de paulina rubio y acabó así #showriano pic.twitter.com/uKHJ989iWf — Showriano en M+ (@showriano) May 17, 2023

Lo suyo fue una conversación surrealista a más no poder. Otro de los momentazos llegaba cuando la presentadora le preguntaba si era consciente de que había creado otro himno de la noche con su nuevo single.

“Y del día, ¿no? Depende”, contestaba Paulina. “Depende de si empalmas”, recibía como réplica. “Es que no hay que empalmar, sino que hay que guardar la belleza natural. ¿Qué quiero decir? Que quien guarde belleza empalmando, bien por estos, pero a mí me gusta tener esta belleza descansada”, explicaba. “¿De dormir?”, matizaba Soriano. “De empalmado no empalmado, ¿de qué me estás hablando? Yo quiero empalmarla con todos ustedes, pero durmiendo”, soltaba en otro de esos momentos para la historia.

Está claro que no es una mujer convencional.