Stay Homas: “¿En serio hay que tener oyentes y éxito para que se sepan tu nombre?”

El pasado 5 de mayo, Stay Homas estrenó HOMAS, un segundo álbum que, en esencia, se siente como su debut discográfico. "Hemos estado un año componiendo, lo que ha llevado a que lo sintamos muy nuestro; sale muy de dentro y es muy personal", indica Rai, uno de los integrantes.

Dicho viernes, además, la OMS decretó el fin de emergencia sanitaria internacional por COVID-19. Una fecha que toca de cerca al trío catalán y que, de algún modo, concluye una etapa en lo que respecta a su trayectoria, ya que el grupo surgió en plena pandemia como vía de escape a la realidad alternativa que estuvimos viviendo aquel 2020. "Yo creo que hemos ido cerrando ciclos todo el rato, pero sí, seguramente con este disco hemos cerrado ese ciclo de hacer canciones y publicarlas en la terraza —y un poco antes en redes— a esta primera vez que hacemos un disco totalmente inédito, del que no tenemos ni idea si va a molar más un tema u otro, porque no hemos hecho ningún tipo de spoiler, digamos. No es ningún recopilatorio de nada, sino que son 100% catorces temas inéditos y eso es bueno. Es un salto al vacío bastante guay. A ver ahora qué tal en los conciertos y el recibimiento en general de la gente", añade Klaus.

Guillem, por su parte, afirma que a la hora de trabajar —tanto en este proyecto como en todo lo que hacen— continúan siendo 'genre fluid': "Tenemos muchos inputs distintos y, al juntarnos los tres, que se mezclan estas mezclas, sale la remezcla de forma natural". "En este disco queríamos intentar unificar el sonido, encontrar un estilo que nos defina y después de un año trabajando, nos hemos dado cuenta de que los temas nos han salido así porque somos así e igual es lo que queríamos hacer. Nos estábamos comiendo un poco la cabeza de más para encontrar un estilo cuando lo que nos gusta y lo nos divierte y nos nutre como músicos es investigar un estilo por aquí y otro por allí; nuestras influencias son muchas".

Stay Homas presenta 'HOMAS', su segundo álbum de estudio. / Marta Mas

Sin embargo, los tres ya no son ese fenómeno musical. Lo primero, porque ya no conviven juntos, precisamente, para poder crear de manera óptima. "Hay una distorsión de los recuerdos... A lo largo del 2021 nos separamos para intentar compaginar lo que era ser amigos —que compartíamos prácticamente todos los espacios de ocio y sociales todo el rato— con tener ahora un grupo, que teníamos como una empresa y teníamos ensayos y de todo... Si encima a eso le sumabas que teníamos que convivir y decidir que los martes hacíamos la limpieza en casa, aún era como más presión y, en general, darnos ese espacio fue bastante guay, bastante sanador", aseguran.

Lo segundo, porque la vida simplemente sigue. "Lo que nos llevamos de todo esto es gratitud al máximo. O sea, para nosotros fue un momento muy intenso y muy bonito. Si lo que fue nuestra terapia le servía a la peña para evadirse o para desconectar un ratito al día de todo lo que estaba pasando era increíble. Que la gente te recuerde con ese cariño, te vea por la calle y te diga 'oye, muchas gracias por lo que hicisteis en ese momento' es muy guay, pero llevamos tres años haciendo música y estuvimos un rato intentando decirle a la gente que todavía estamos aquí. El que se quedó solo con lo del confinamiento, que se quede con ello, y los que nos hayan seguido habrán podido ver la evolución que hemos tenido y hasta donde nos está llevando todo.

P: Este disco vuelve a tener el concepto de casa como muy present. Ahora incluso la lleváis a cuesta y hasta invitáis la gente a pasar. ¿Consideráis que vuestra música está hecha especialmente para escucharla como en el espacio íntimo del hogar?

R: No tiene por qué. Creo que lo puedes escuchar en el coche y gritar y hay canciones para escuchar en la ducha y canciones para escuchar mientras cocinas.

G: Sí, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay muchos temas distintos y hay muchos moods. Supongo que alguno es de un domingo por la mañana en casa, pero hay otros que no tiene por qué.

Fuimos haciendo canciones sin pensar mucho en qué idioma lo estábamos haciendo. Simplemente lo estábamos haciendo por divertimento

P: ¿Cuál es vuestra canción favorita?

R: La mía Ho Tornaria a Fer, que cuenta un poco nuestra historia como grupo desde la perspectiva de cada uno.

K: Yo diría Patons, porque fue un poco experimento. El beat ha quedado precioso, creo, pero sobre todo me gusta el tema. De lo que iba la canción al final era intentar hacer una canción que no fuera muy azucarada. O sea, es una canción de amor porque le cantas a alguien que quieres y la que quieres dar besos, pero no es una montaña de metáforas [por ejemplo], "cuando yo salgo, la luz ilumina mi camino porque estás tú", sino que eres más visceral; de una cosa muy animal, de cuando quieres a alguien y lo tienes delante y quieres dar besos, igual que quiere dar besos un padre a su hijo. Es como la forma más arcaica y primitiva del amor, que es comerle la cara a alguien, y eso es bastante guay. Queríamos hacer eso y yo creo que ha salido bastante bien. Me gusta mucho como ha quedado.

G: Y yo diría Quiero más. Cada día me gusta un poquito más esta canción, y cada día quiero más de ella. Es, además, el tema que lleva más tiempo con la maqueta hecha y con la primera idea y está envejeciendo guay. El primer día que la escuché dije: ‘bueno, es una cosa... y cada día que pasa está más sabrosón’. Y a la gente le va a caer bien este tema

P: Cantáis en castellano, en inglés y en español. ¿En qué idioma preferís cantar?

R: Yo creo que depende... No tenemos predilección por ninguno. Cantar en inglés está guapísimo, porque es brutal. O sea, tiene una sonoridad muy distinta al catalán o al español. Tiene muchos monosílabos... Como no lo dominamos tanto, obviamente tampoco somos tan exigentes con la letra y eso también nos permite jugar un poco más; es como si fuera un instrumento más con el que puedes jugar y tiene gracia hacerlo. A nosotros nos sale así y no está pensado, no es como ‘fuah si lo hacemos en tres idiomas...’, no.

G: De hecho, empezamos haciendo una canción en portugués; la segunda, en inglés; y la tercera en español y la cuarta también. O sea, fuimos haciendo canciones sin pensar mucho en qué idioma lo estábamos haciendo. Simplemente lo estábamos haciendo por divertimento y, después, a la hora de hacer discos hacemos una canción y no pensamos: "vale, esta la tenemos que hacer en castellano por X motivo". Cuando de repente nos sale una idea, a veces viene con letra y si dice algo que rima con "again" seguimos en inglés. Y lo que decíamos antes: también las sonoridades, o según qué estilos y tal, a veces encaja más un idioma que otro, pero no nos comemos mucho la cabeza con eso.

Era chulo para nosotros ver qué tal podía mantenerse a flote una producción solamente nuestra

P: Este disco no tiene colaboraciones, ¿por qué no habéis incluido en este disco?

K: Tampoco fue muy buscado ni decidido de antes. Como decíamos, hemos tenido mucho tiempo para hacer este disco; en general, habíamos estado trabajando con el agua prácticamente al cuello, con muy poco tiempo. [...] Y lo chulo de las colaboraciones —que al final hemos hecho muchas— es que, cuando tú invitas a alguien, esa persona preste su arte para aportar algo a la canción que tú no podrías, o para hacer ese tipo de conversación musical que es súper interesante y enriquece un montón. Pero también creo que, a veces, si tú estás haciendo lo tuyo y te está pareciendo sincero y muy personal, quizás no hace falta (forzar la colaboración). Y cuando íbamos viendo que cada canción del disco tenía una entidad muy fuerte y muy potente desde nuestra perspectiva, únicamente pensamos precisamente en eso: [...] Era chulo para nosotros ver qué tal podía mantenerse a flote una producción solamente nuestra, con una creación solamente nuestra y poder decir exactamente lo que nosotros queríamos decir con ello.

P: ¿Y qué influencias tiene este álbum? ¿Qué habéis estado escuchando para inspiraros?

G: Cada uno individualmente tiene muchas influencias distintas, o sea, podemos escuchar desde temas funk como flamenco, a pop español [...] Pero sí que es verdad que por primera vez teníamos como referentes, como Coldplay, Post Malone y C.Tangana.

R: Dijimos: "Vamos a acotarlo un poco: la producción de Coldplay y las melodías de Post Malone con el mezclum increíble y el ingenio de Pucho"...

K: Pero después... Pones un tema aleatorio de los 14 que hay, dices: 'bueno, este de C.Tangana tiene 0, de Coldplay tiene menos 1 [...]. Al final, es muy difícil tener un solo referente. Nosotros tenemos la suerte de que la gente se haya tomado muy bien lo que hacemos cuando es totalmente dispar. Por eso lo vamos a aprovechar porque es muy divertido, igual que con los idiomas, es muy brutal poder jugar con eso, que sea legal, que nadie se pregunte: "hala, ¿pero qué haces?" O sea, que nadie se eche las manos a la cabeza con nada de lo que hacemos es un alivio increíble... Después el programador no tiene ni idea en qué festival ponerte, también es verdad... ni tampoco en qué radio vas a sonar, pero no pasa nada.

Hemos cumplido sueños que ni sabíamos que teníamos

P: En estos tres años de carrera, ¿habéis vivido alguna anécdota surrealista o divertida con fans en la calle que os han reconocido?

G: Lo más random que nos ha pasado ha sido una vez que nos dejaron una carta en el buzón con una maraca. La carta era como esos collages que hace la gente... ¿Como de psicópata? De esos que en vez de una maraca habría una katana. El mensaje era super bonito: "gracias por la música que hacéis, os regalamos esta maraca para que podáis hacer más música con ella..", pero claro, lo del collage en las páginas estas, que además eran como eran enormes y de repente había como 12 páginas de explicación... era como un poco intrigante. N o sé de dónde viene, no sé cómo han encontrado nuestra dirección. Una dirección que habían deducido por Google maps, triangulando o algo así; eran detectives o asesinos en serie, no lo sabremos nunca, pero bueno, tenemos una maraca de recuerdo. Y la usamos.

P: ¿Qué es lo que más os ha impactado de tener popularidad?

K: El interés que le despiertas a cierta gente que antes era totalmente nulo y que de repente: "¡Hombre...!" A mí lo que más me impactó fueron los primeros días, de decir: "¿Desde cuándo me escribes? Yo había estado en este backstage, yo había estado en esta oficina, yo había estado muchas veces de la mano de ser un músico random de un grupo... y de repente se giran las caras, se saben tu nombre... Y te preguntas: ¿En serio hay que esperar a tener oyentes y a tener éxito para que pase eso? Porque eso me parece como de primero de humanidad, pero supongo que funciona así.

R: Antes de Stay Homas, yo pensaba que si te pedían una foto, te haces una foto, ¿no? Que más te da y no te cuesta nada... Y me he dado cuenta de qye sí que cuesta. Aparte, yo que soy super introvertido, hay veces que es un horror. Es muy agobiante y se pasa mal. Menos mal que la gente es muy mona, pero es curioso. Y yo soy el menos famoso de los tres, o sea, no me quiero imaginar.

P: ¿Qué sueños habéis cumplido en este tiempo? ¿Podéis hacer un TOP 5?

K: Hemos cumplido algunos que no sabíamos ni que teníamos. Yo creo que en el TOP 1 está toda la experiencia Rubén Blades, es decir, cantar con él y un año antes que grabamos con él.

G: Después, para mí, estaría ahí entre Abbey Road... y Manu Chao. Sí, no solo hacer el tema, sino que viniera un día a casa y que estuviéramos ahí charlando.

K: El tema está guay. Está ahí, lo puedes escuchar siempre, pero... Ese ratito, joder. Esos ratitos son pa ti.

G: Grabar en Abbey Road: ya llevamos tres... Yo creo que la gira europea, bueno, al menos para mí fue como un check en la vida de decir "yo nunca pensé que podría tocar fuera de Cataluña" y de repente estoy tocando en Milán, París, Bruselas, Londres, Italia... Sí, con la gente a tope. Y en salas con tres cifras de personas. Yo pensaba que vendrían 27 y dos serían mis padres, y de repente había 600, 400... Fue bastante épico. Y el momento TOP 5...

R: Ver la gente por primera vez ese día... El primer concierto, que estábamos tan nerviosos... Estuvimos llorando todo el rato. Fue horrible (risas).

G: Hostia, sí, el primer concierto fue bastante heavy. Eran finales de julio, saliendo de casa por primera vez en 2020, que no se podía hacer nada. No existían los planes y llevábamos tres/cuatro meses haciendo canciones en casa y, de repente, se acababa un tema y no había corazones, ni likes, ni comentarios, sino que se veía a la peña gritando emocionada. Y,.. con todas las colaboraciones (que hicimos en directo). Sí yo creo, este es el 5.