Andrés Ceballos nos acerca a su debut discográfico en solitario en el 10º aniversario de su carrera

La noticia de la marcha de Andrés Ceballos de Dvicio para arrancar su carrera en solitario nos pilló a contrapié. Pero con el paso de los días ya estamos deseando disfrutar de las primeras canciones del intérprete en su primera aventura musical como solista. Viendo la cuenta oficial del artista en Instagram, ese momento podría estar muy cerca.

El intérprete nos ha acercado a su debut discográfico en solitario en el 10º aniversario de su carrera. Así lo ha recordado en su perfil oficial: "Escribí esto ayer en el avión. (1 década). Siempre nacen canciones, no puedo evitarlo. Me pega doble la nostalgia de volar un domingo, esa sensación de que se pasa la vida a toda velocidad. Y uno no puede hacer nada al respecto, más que vivir. Qué loco. Me acabo de dar cuenta justamente que hace 10 años ya que me subí a un avión para ir a México por primera vez, con mis 4 amigos. Apostándolo todo, para grabar mis primeras canciones: Paraíso, Justo ahora, 17 años... 2013 era!".

Andrés Ceballos dio entonces un salto temporal de 2013 a 2023 y a lo que nos esperará en unos meses: "Y aquí voy de nuevo, sólo, a terminar de grabar mi disco a Miami, sentado en el avión. Un poco nostálgico pero confiando más que nunca en mi y en estas canciones que llevo 8 meses trabajando. Y qué importante se ha vuelto creer en uno mismo en estos tiempos... Solo os prometo una cosa, de este viaje vuelvo a casa con mi disco bajo el brazo). Eso me quita toda la nostalgia). Os quiero. Andrés".

El primer paso es terminar todas esas canciones a las que siguen añadiéndose nuevas como la que creó en el último viaje en avión. "Casi todo nace siempre en un avión, y hoy me he dado cuenta, que hace ya 10 años que todo empezó, y he dado tantas vueltas, desde aquel primer vuelo a México, solo los 4 colegas y yo, los mejores recuerdos se llevan por dentro. Y aquí voy otra vez, 10 años después, confiando como siempre, que no es el mismo avión pero sí es la misma piel que en el 2013, que esta es mi vida y no la de la gente, Andrés tu confía no creo en la suerte" se le escucha cantar junto a su guitarra acústica durante su estancia en Miami.

Por ahora se desconoce el título de este proyecto discográfico o incluso si esta nueva canción formará parte de este esperadísimo disco de estudio. Perdimos una gran banda en 2022 y esperamos ganar en 2023 nuevos solistas que nos hagan disfrutar de su música y nos sigan dando grandes alegrías con sus canciones y sus directos.

Porque como acaba de demostrar Andrés Ceballos la historia de los últimos 10 años de los miembros de Dvicio no pueden olvidarse fácilmente. Aunque no cabe duda de que la vida sigue.