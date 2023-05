J Balvin con ‘Toretto’ y María Becerra con ‘Te cura’ llevan la voz cantante latina en la BSO de ‘Fast X’

Fast and Furious ha construido todo un universo de microculturas alrededor de sus películas. Y ya no es solo una saga en la que lo que importan son los coches, el tunning y las carreras. Un montón de nuevos aspectos como la ropa o la música se han unido indisolublemente a la franquicia hasta el punto de que unxs no se entienden sin lxs otrxs. Por ello, Fast X estrena varias canciones de algunos de los grandes nombres de la industria urbana latina como J Balvin o María Becerra.

El paisa ha estado desaparecido de la primera fila de la actualidad musical durante meses en un periodo de reflexión y descanso para el de Medellín que han terminado esta semana con el estreno de Toretto. Un tema marca de la casa del intérprete que ha dedicado a uno de los dos grandes protagonistas del universo cinematográfico F and F.

Coches deportivos potentes, trompos en un muelle, olor a goma quemada y reggaeton hacen la combinación perfecta en un videoclip en el que el protagonista no es solo la saga Fast and Furious y ni siquiera J Balvin. Porque el homenajeado, Dominic Toretto, en la piel de Vin Diesel, también hace un pequeño cameo en el vídeo.

Otro de los grandes estrenos en torno a esta banda sonora lo hemos tenido en la figura de María Becerra. La argentina también acaba de estrenar su aportación a esta franquicia que lleva por título Te cura. Un tema en el que el denbow es el gran protagonista y que era uno de los hits más esperados del momento.

No es la única aportación que llega desde el país argentino porque Duki también colabora con Skrillex, Ludmilla y King Doudou en Vai sentando. Ellos llevan la voz cantante de una BSO que también cuenta con otros latinos como Justin Quiles junto a Salex y Santa Fe Klan e incluso un remix del clásico Gasolina de Daddy Yankee ahora con Myke Towers.

La banda sonora de Fast X se pone este 19 de mayo a la venta coincidiendo con el estreno de la película en la mayoría de los cines de todo el mundo. Un total de 21 canciones forman parte del universo sonoro de esta entrega cinematográfica que va directa al corazón nostálgico de su fandom con la presencia de Paul Walker en un flashback que explicará la trama así como de su hija Meadow Walker en un cameo.

Este es el listado de canciones de la BSO de Fast X