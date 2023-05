Roma, destruida y protagonista de la secuencia más impresionante de ‘Fast & Furious X’ en este clip exclusivo

Veinte años son muchos años, aunque si hablamos de la saga Fast & Furious, sin duda los hemos vivido deprisa. La nueva entrega de la franquicia con más adrenalina del cine vuelve con su décima entrega, y promete hacer levantarse de sus butacas a todos los espectadores. Y desde el principio.

Esta nueva película trae de vuelta a un fantasma del pasado de Dom Toretto, Hernán Reyes. Aunque no se trata de un muerto traído a la vida de nuevo —algo que, por otra parte, no es extraño de ver en esta saga—, sino de la venganza de su hijo, Dante. Interpretado por Jason Momoa, este nuevo villano promete ser la peor amenaza para la familia de cara a su desenlace definitivo.

Para los que no puedan esperarse a su estreno oficial en cines este próximo viernes 19 de mayo, en LOS40 os traemos un clip exclusivo con toda la esencia Fast que cualquier fan podría pedir. Cómo no, la velocidad, los coches y las explosiones no faltan.

Y es que las calles de Roma son testigo de una de las mayores secuencias de acción de la saga, a costa del villano de esta décima entrega. Momoa organiza toda una escabechina automovilística hacia el personaje de Scott Eastwood, ese pequeño Little Nobody que ya se conoce de películas anteriores; con toda una reina del universo Fast como es Michelle Rodríguez intentando salvar la situación como puede —o sea, a dos ruedas y eclipsando la pantalla—.

Mientras tanto, Dom ve cómo su grupo corre el peligro de desaparecer por la frenética persecución de Dante... ¿Quizá en un augurio de toda la trama crítica que van a vivir a lo largo de esta nueva película? Sea como sea, está claro que Roma es uno de los escenarios clave de esta nueva entrega. Eso sí, no sabemos si quedará algo de la ciudad después del paso de los protagonistas por ella.

El principio del fin

Más allá de esta secuencia, que según su director también tiró de practical effects y no tanto de digital, no hay que dejar de lado el hecho de que la saga está oficialmente acabando. Esta décima película ya es la recta final de una trama que lleva construyéndose durante más de dos décadas.

Dom, a pesar de tener la familia que tanto ha cuidado y alcanzar la vida que siempre ha soñado, se verá en un jaque técnico en el que podría perderlo todo. ¿Que estará dispuesto a hacer para ganar la carrera más importante de su vida, o lo que es lo mismo, derrotar a uno de los mayores maniacos que se ha cruzado?

Fast & Furious X se estrena el 19 de mayo solo en cines.