Dani Martínez decide investigar la vida de Gloria Sierra y provoca un ataque de risa histórico

“La gente no sabe mucho de ti y queremos saber”, le decía Dani Martínez a Gloria Sierra en Martínez y Hermanos. La periodista, conocida por sus programas de investigación, se convertía, por primera vez, en el misterio a desentrañar. Estamos acostumbrados a verla seria y hablando de temas inquietantes, pero poco sabemos de la mujer que hay detrás de esa apariencia.

Empezaba preguntándole por su comida favorita. “Los huevos en cualquier posición”. Respuesta que provocaba una gran carcajada tanto en el presentador como en los otros dos invitados: Manuel Quijano y Calderón.

“Es historia”, acertaba a decir Dani que le costaba recuperar el habla después de tanto reír. Evidentemente se refería a los huevos en cualquier elaboración, pero ya se sabe a dónde va la imaginación cuando uno quiere.

“¿Me puedo ir con la poca dignidad que me queda a mi casa, por favor?”, preguntaba Gloria muerta de la risa, “¿qué me ha pasado por la cabeza?”.

Segunda pregunta

“Hemos tenido casi 150 invitados, la única que diría que no diría esto era ella”, aseguraba el presentador que continuaba con la siguiente pregunta. Y las risas no paraban tras escuchar la siguiente pregunta: “Gloria Sierra, ¿practica algún deporte?”. “Qué cabrón”, le decía Manuel Quijano que no podía mantenerse erguido por el ataque de risa.

“No puedo decir nada ya, cualquier cosa que diga… vamos a centrarnos ya”, pedía la periodista. Pero antes, Calderón pedía un kleenex porque le empezaban a picar los ojos por el maquillaje corrido por las lágrimas que había provocado tanta risa.

“Muchos deportes. Soy muy deportista. Me gusta mucho ir al gimnasio y que me hagan hacer clases”, aseguraba ya más serena, aunque reconocía que “voy cuidado porque ya me da miedo”. Y es que cuidado con lo que se dice que siempre se puede llevar al mismo terreno.

Está claro que hemos descubierto a una Gloria Sierra capaz de salirse del papel serio al que nos tiene acostumbrados en sus programas.