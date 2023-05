12 artistas que sacaron a sus hijos menores en un videoclip como ha hecho Shakira con Milan y Sasha

Esta semana Shakira ha estado en boca de todos con un nuevo debate tras su ruptura con Gerard Piqué. Lanzaba el videoclip de Acróstico con la gran sorpresa de sus hijos que la acompañan cantando y tocando el piano.

El debate está servido sobre lo ético o no de sacar a los niños en un tema donde se mencionan cosas sobre la ruptura que tanto juego le está dando a la cantante.

Además, parece que el futbolista no sabía nada de esa aparición estelar lo que podría hacer que se plantease poner una demanda a su ex por no haberle pedido permiso. Recordemos el enfado de la colombiana cuando él sacó a uno de sus hijos en una conversación de Twitch sin haberla dicho nada.

De todas formas, no es la primera vez que Shakira saca a alguno de sus hijos en un videoclip. Recordemos que ya pudimos ver a Milan en el vídeo de Dare (La La La) en 2014. en el tema del Mundial también salía el padre y, aunque solo se trataba de una aparición estelar, ya fue un precedente.

De hecho, Shakira no es la única que ha contado con sus hijos en un videoclip. Tenemos muchos ejemplos como estos xxxxx.

#1. Alejandro Sanz & Eros Ramazotti. Soy yo

Cuando tenía 4 años, Dylan, el hijo pequeño de Alejandro Sanz aparecía en el videoclip de Capitán Tapón, la canción que le había dedicado. Ya más crecido, con once años, aparecía en el videoclip de la colaboración de su padre con el italiano.

Dylan, con once años, es el que aparece en el partido de fútbol infantil con la camiseta a rayas que lleva su apellido en la espalda y el número 9.

#2. Juanes. Veneno

Casi al mismo tiempo que Shakira, Juanes ha lanzado su vídeo de Veneno, uno de los temas que se incluyen en el álbum que está a punto de publicar, el primero inédito desde 2019. El caso es que en el vídeo debuta como actor Dante, su hijo pequeño que ya tiene 13 años.

#3. Manuel Carrasco. Coquito

Otro que también nos ha permitido ver a su familia en un videoclip es Manuel Carrasco. Le dedicó esta canción a su hijo Manuel y no quiso poner otras imágenes para ilustrarlo que no fueran las suyas junto a su hermana y su madre. Un videoclip familiar que despertó mucha ternura.

#4. Residente. René

Residente es bastante reacio a compartir su vida privada, pero cuando lanzó el vídeo de René, una de esas canciones en las que se desnudaba completamente parra mostrarse tal y como es, también supuso la primera vez de su hijo Milo que por aquel entonces tenía 7 años. Hasta ese momento no había mostrado nunca su cara. Fue todo un éxito.

#5. Anuel AA. Monstruo

Monstruo es una de las canciones del álbum Las leyendas nunca mueren 2 de Anuel AA. Y no llamo tanto la canción como el videoclip en el que aparecían, su entonces pareja y madre de su hija, Yailin la más viral y también su hijo Pablo con 8 años. “Ya salió el visual de Monstruo, pero no hay na’ de Monstruo en la sonrisa de Pablo y Adrián. La familia es el mejor regalo de la vida que Dios nos dio”, escribía cuando anunciaba el estreno.

#6. Loquillo. En el final de los días

En 2016, Leticia Dolera dirigía este vídeo de Loquillo en el que una de las cosas que llamaba la atención era la aparición de Cayo Sanz, el hijo del cantante, que hacía de él mismo 30 años antes. No faltaba ni el tupé.

#7. Wiz Khalifa. The Play

Esto de sacar a los hijos siendo menores no es solo cosa de artistas latinos, también tenemos ejemplos internacionales como este de Wiz Khalifa que nos mostró, en 2015, a su hijo Sebastian Taylor que, por aquel entonces, tenía 2 años.

#8. P!nk. Wild Hearts Can’t Be Broken

Una de las cantantes que suele tener muy presentes a sus hijos en su entorno laboral es P!nk. Hemos podido verla hacer acrobacias con su hija en una gala de premios y también contar con ella en este videoclip. Willow tiene madera de artista y, de momento, la hemos podido ver acompañar a su madre.

#9. Soraya. La cita

Este mismo año, Soraya también nos sorprendía con un tierno vídeo para La cita en la que la veíamos acompañada por su hija Manuela. “Es un videoclip de mamá, pero ella sale bailando que es algo que lleva haciendo desde los tres años que la apunté a ballet y es algo cotidiano en ella. No se le ha pedido nada más que participe como ella es. Ha sido muy divertido”, nos contaba sobre su participación.

Y asegura que Olivia todavía es muy pequeña, pero que, en cuanto crezca un poco, también la acompañará en sus proyectos.

#10. Fito y Fitipaldis. A quemarropa

Fito Cabrales tiene tres hijos. Guillermo y Diego son ya mayores de edad y tienen su propia vida. Pero en 2014 llegó a su vida Marisa, su tercera hija que le hizo empezar de cero con la paternidad. A los tres les dedicaba esta canción, pero solo ella aparecía en el videoclip.

#11. Camilo. Pegao

Índigo es la primera hija de Camilo y Evaluna y, aunque intentan guardar su anonimato y no muestran su cara, lo cierto es que la pequeña se convirtió en la protagonista de este vídeo en el que su papá la lleva a cuestas tapada con una de esas mochilas de tela. Fue Evaluna la que dirigió el videoclip que muestra el lado más hogareño de su marido.

#12. Jarabe de Palo. Eso que tú me das

Los dos últimos años de vida de Pau Donés los pasó en California viviendo con su hija Sara y a ella quiso dedicarle una de sus últimas canciones. Y como no podía ser de otra manera, quiso que estuviera bailando en el videoclip.

Son solo 12 de los muchos ejemplos que hay en la escena musical y que suponen un bonito recuerdo familiar para muchos.