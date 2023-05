A problemas, soluciones: Tamara Falcó ya tiene diseñadora para su vestido

Vale que es normal que a estas alturas pensemos que la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva está más que gafada. Y es que, la marquesa de Griñón ha tenido que lidiar con una serie de circunstancias que nadie en su sano juicio querría vivir. La última y la más importante relacionada con su vestido de novia.

A dos meses de pasar por el altar, la marca con la que tenía el contrato para hacer su traje, Sophie et Voilà, tomaba la decisión de no seguir con la elaboración de su vestido debido a un "incumplimiento contractual" en lo que respecta a la autoría e originalidad de la creación. Algo que la propia novia no comparte y que justificaba entonces, asegurando que ella es la primera que se dedica al mundo de la moda y que jamás copiaría ningún diseño.

Mientras la hija de Isabel Preysler se encargaba de buscar una nueva diseñadora express para su vestido, en Sálvame compartían lo que pudo haber sido y lo que nunca será: la idea que Falcó tenía en su mente y que era una réplica del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York valorada en 1.000 euros.

La marca que vestirá a Tamara Falcó

Según ha contado este domingo en exclusiva Fiesta, Tamara Falcó se ha decantado por Carolina Herrera como diseñadora de su vestido de novia. Una elección más que aprobada por su madre, Isabel Preysler, que mantiene una buena relación con la diseñadora venezolana.

Claro que, después de todo el revuelo causado por el vestido para el próximo 8 de julio, día en el que, por fin, se dará el 'sí, quiero' con el empresario, las marcas no han tardado en llamar a su puerta para ofrecerse como diseñadoras. Por ello, además de contar con la famosa marca para crear su traje, también contará con Wes Gordon, un asesor creativo que estará en la última prueba del vestido.

De hecho, todo este proceso in extremis ha hecho que la marquesa de Griñón ponga rumbo a Nueva York ya para ponerse manos a la obra y empezar a crear el que será su nuevo vestido para la boda que se celebrará en El Rincón y que pondrá el broche de oro a esta etapa de idas y venidas.