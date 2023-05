“Me acabo de enterar”: Tamara Falcó se queda sin vestido de novia a dos meses de la boda

Quién le iba a decir a Tamara Falcó y a Íñigo Onieva que estarían a dos meses de uno de los días más importantes de su vida: su boda. A pesar de que su noviazgo se rompió durante unos meses tras el desliz del empresario y las miles de polémicas y disgustos que eso generó, demostraron que cuando el amor es de verdad, nada puede con él y se volvieron a dar una segunda oportunidad a inicios del año.

Inmersos en los preparativos del gran día, el cual se celebrará en El Rincón rodeado de sus familiares y amigos más íntimos, la marquesa de Griñón ha recibido la peor de las noticias: la firma encargada de hacerle el vestido de novia, Sophie et Voilà. ha tomado la decisión de romper el contrato debido a un "incumplimiento contractual", según ha podido saber El País.

"Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño", explicaba en el comunicado, dejando entrever el motivo que le habría llevado a tomar esa decisión.

Tamara Falcó habla por primera vez tras conocerse la noticia

Ante esta noticia que ha dejado sorprendidos a todos, la revista ¡HOLA! ha querido hablar con Tamara Falcó y preguntarle sobre esta información que estaba corriendo como la espuma. "No te lo vas a creer, pero me acabo de enterar por los medios... No tenía ni idea y nunca pensé que llegaríamos a este punto", ha dicho la marquesa de Griñón a los periodistas.

La prometida de Íñigo Onieva ha querido negar tajantemente que ella haya propuesto calcar un diseño. "Soy la primera que me dedico a la moda. Tengo un respeto máximo a los diseñadores y a todos los trabajadores relacionados con la profesión", ha explicado, diferenciando entre el hecho de inspirarse y el de copiar un diseño.

¿Y cuáles son sus planes ahora? Una Falcó totalmente sorprendida ha reconocido que ahora tiene que "empezar todo desde cero" y que es algo que realmente le da "pena" porque la creación de un vestido de novia es "un momento súper especial e ilusionante" y en sus pruebas de vestido se había convertido en un "conflicto lleno de momentos de tensión".