Lo que pudo y no fue: así era el diseño que Tamara Falcó había elegido para su vestido de novia

En las últimas horas hay un nombre que ha dado muchas vueltas en todos los medios de comunicación, el de Tamara Falcó. Apenas hace un día, en riguroso directo, la marquesa de Griñón se enteraba que la diseñadora con la que había hecho el contrato para que confeccionase su vestido de novia había roto cualquier acuerdo que existiese, dejándola así, sin traje para su gran día.

Cuando apenas quedan dos meses para que pase por el altar con Íñigo Onieva, la firma de Sophie et Voilà han tomado la decisión de no seguir con el diseño de su vestido, según se ha conocido, debido a un "incumplimiento contractual". Algo que la propia Tamara Falcó no comparte y que ha justificado asegurando que es la primera que se dedica a la moda y que jamás copiaría ningún diseño. Asimismo, puntualizaba que una cosa era inspirarse y otra muy diferente calcar.

Aunque esta noticia caía como un vaso de agua fría para la novia, poco tardaba en encontrar a su sustituta. Pues en menos de 24 horas le han llovido las ofertas para ponerse a las manos sobre su vestimenta para el gran día. Sin embargo, son muchos los que se han preguntado cómo era el tan famoso diseño.

Así era el vestido de Tamara Falcó

Lo que pudo y no haber sido, no ha tardado en llegar al plató de Sálvame. El programa de Telecinco, que tiene los días contados, es experto en tratar todas las noticias que interesan a la audiencia y en esta tarde han querido llevar hasta Mediaset una réplica del diseño icónico que está en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Así ha sido José Perea quien ha explicado que se trata de un traje de Chanel firmado por el mismísimo Karl Lagerfeld. Un vestido sencillo que podría estar valorado en torno a unos 100.000 euros: "Es seda natural, confeccionado a mano, no se ve ni una costura, el bajo está hecho del revés... tiene una confección de horas", explicaba el diseñador en pleno directo.

Así, Perea se ha puesto manos a la obra y durante la tarde de este miércoles ha hecho una joya similar a la que el propio Jorge Javier Vázquez no se ha podido resistir y se lo ha probado en pleno directo.