Manuel Cortés tiene que ser desalojado de la playa en ‘Supervivientes’ y su madre le hace una petición

Manuel Cortés no ha pasado sus mejores días en Supervivientes. Lo hemos podido ver en Conexión Honduras donde Ion Aramendi ha informado de que había tenido que ser desalojado de la playa. No es la primera vez que tiene que ser atendido por los servicios médicos. Recordamos que Diego Pérez tuvo que disputar una prueba de recompensa por él que tuvo que ser atendido por un problema estomacal.

Duró poco el retiro y en seguida se reincorporó con sus compañeros. Pero parece que el estómago no le da tregua. Aramendi conectó con él, tumbado en una camilla, para saber de primera mano cómo se encontraba.

“Mejorando, la verdad es que mucho mejor, gracias a Dios y a las órdenes del doctor que es encantador y quiero agradecer lo que está haciendo por mí. Con muchas ganas de ponerme bien y seguir adelante cien por cien”, decía él con los ojos apenas abiertos.

Desalojado de playa

“La noche del viernes sentí un cuadro de dolor intestinal bastante grande que me hacía prácticamente doblarme y me atendieron en playa el equipo médico y por la noche me sugirieron que abandonara la playa y así fue, ahora estoy bajo tratamiento en período de 48 horas y el doctor me ha comunicado que he mejorado muchísimo y en las próximas horas pasaré una prueba que espero superar con toda la fuerza del mundo e incorporarme”, explicaba sobre el proceso que había seguido.

Eso sí, no parece muy dispuesto a rendirse: “Me encuentro bien, un poco dolorido, pero con el paso de las horas me voy sintiendo mejor”.

Mientras, su hermana Alma se ha quedado de bajón en la playa. “Me gustaría tranquilizar a mi familia y a todos porque saben que con el estómago tuve problemas hace dos años bastante graves, pero nada tiene que ver con eso”, aseguraba consciente de lo que podían estar pensando los suyos.

Hablando con mamá Bollo

Raquel Bollo no se quedaba del todo tranquila y tenía la oportunidad de hablar con su hijo. “Manuel, ¿qué pasa mmi vida cómo estás? ¿Cómo te sientes?”, le preguntaba. “Nada, no tiene nada que ver con la peritonitis”, le aseguraba su hijo.

“Eso es lo único que quiero que me digas, que no sientas nada como la otra vez. Lo mínimo que sientas que sea como la otra vez, que sabes que lo pasamos muy mal, sobre todo tú, el concurso que quede donde quede, yo te quiero en España y sano. Lo que has tenido que hacer, lo has hecho, pero primero está tu salud. Si sientes lo mismo que la otra vez, te quiero aquí, que al final nadie sabe lo que tú pasaste”, le decía a su hijo.

“De momento nada hace indicar eso, porque no tengo fiebre, tú sabes que la fiebre canta. Es un dolor intestinal grande que me hace doblarme, se me va un poco al lado. Pero ya me ha dicho el doctor que hay muchas otras posibilidades, que la han descartado. Me siento bien y con energía y si supero unas pruebas estoy de vuelta, no me voy a ir ahora con lo que he conseguido”, le aclaraba su hijo.

“Que no quieras forzar algo, si no tiene que ser no es, que te quiero mi vida”, se despedía su madre que no estaba muy contenta con la reacción en plató. “Me quedo tranquila, lo que pasa es que en la vida hay que tener empatía y cuando se está viendo a una persona mal, no se puede estar riendo”, decía con tono de enfado.

Ion le preguntaba qué había pasado, pero ella no quería entrar en el tema: “Vamos a dejarlo, prefiero no hablar. A pesar de ser un concurso, hay personas y que tiene un mal y no es un simple dolor de estómago. Manuel estuvo en una operación a vida o muerte por una apendicitis que parecía que era un dolor estómago y lo tuvieron un mes y pico y lo metieron de urgencias, a vida o muerte, en un quirófano seis horas y era una peritonitis”.

No explicó en ese momento si se refería a Isa Pantoja o a Marta Peñate, pero esta última mantuvo un enfrentamiento más tarde con ella. La audiencia se ha quedado con una frase que le decía a Raquel: “Estoy un poquito harta de que estés siempre mirando los fallos de los demás para cubrir a tus hijos. Mira el culo de tus hijos un poco”.