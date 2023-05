Oleada de indignación tras un vídeo que sugiere ruptura entre Adara Molinero y Asraf Beno en ‘Supervivientes’

"Es noticia de última hora, ha ocurrido hoy mismo. Y ojo, porque puede marcar el futuro de algunos supervivientes. Dos grandes amigos han roto su relación". Con estas palabras, Ion Aramendi avanzaba en Conexión Honduras algo que veremos en el programa de Tierra de Nadie este martes.

Pero antes, nos permitía ver unas imágenes de esa aparente ruptura de la que hablaba. Unas imágenes en las que veíamos a Adara hablando con Asraf que estaba sentado aparte con Bosco y Artùr.

"No me está molando nada lo que está pasando, eh, Asraf", le dejaba caer Adara al que ha sido su gran aliado en esta edición. "Gilipollas no soy, se está acercando la final y a mí que me metan la puñalada a estas alturas, creo que no me lo merezco", decía mientras se le quebraba la voz por la emoción.

Y no tardaba en venirse abajo. “Y no quiero pensar mal de las personas, pero llevas muchos días diciéndome cositas", insistía ella entre lágrimas. “Pues lo estás haciendo, Adara”, le respondía Asraf.

"Antes de un concurso están las personas para mí", le dejaba claro Adara. A lo que Asraf no dudaba en responder: "¿Estás diciendo que yo estoy haciendo esto por el concurso?". La respuesta era afirmativa.

Reacción al vídeo

Y hasta ahí el avance que hemos visto hasta ahora y que pone en duda la continuidad de esta amistad. Ha chocado después de ver el reencuentro de Elena Rodríguez, con Asraf este mismo domingo. La madre de Adara le daba un fuerte abrazo y le decía las ganas que había tenido de hacerlo en muchas ocasiones cuando veía el gran apoyo que le daba a su hija.

Pero parece que eso podría acabarse según el avance que hemos visto. Isa Pantoja se ha quedado con la boca abierta en plató al ver las imágenes. En cambio, en casa, este vídeo ha provocado una oleada de indignación y no con ellos sino con el programa por buscar una ruptura que, muchos piensan que no existe.

El martes sabremos realmente qué es lo que ha sucedido.