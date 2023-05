La audiencia se pronuncia sobre el encuentro de Elena Rodríguez con su hija Adara en ‘Supervivientes’

El pasado jueves, Carlos Sobera anunciaba que Elena Rodríguez se iba a Honduras para dar una gran sorpresa a Adara Molinero que lleva pidiendo una visita de su madre casi desde que empezó el concurso. Este domingo, en Supervivientes: Conexión Honduras, hemos visto ese reencuentro.

No se lo han puesto nada fácil a Elena, que teniendo en cuenta que fue superviviente el año de la pandemia, ha tenido que demostrar si siguen intactos sus dotes para la supervivencia. La han convertido en la Lara Croft de la edición y ha tenido que superar una serie de pruebas antes de encontrarse con su hija. Ha logrado hacer fuego, algo que no consiguió en su concurso o intentar pescar de nuevo.

A Adara tampoco se lo ponían fácil. Se emocionaba cuando la pedían que subiera a una barca. Se olía el encuentro con su madre, y no podía estar más feliz. Pero llegaba a Playa Coco donde se encontraba con un pergamino en el que su madre le decía que había motivos que la impedían viajar hasta Honduras para poder abrazarla.

Lo leía entre lágrimas. “Necesito verla”, aseguraba, “si tiene razones por las que no puede venir, no pasa nada, lo entenderé y ya está”. Reconocía la letra de su madre y se rompía al darse cuenta de que no podría reunirse con ella con la que lleva soñando unos días.

Encuentro con los concursantes

Mientras Elena se reunía con el resto de concursantes. Llegaba en una barca y Alma Bollo era la primera en lanzarse a sus brazos y destacar lo bien que olía. Luego era el turno de Raquel Arias a la que le decía que quedaba poco para que llegara su familiar y le aseguraba que era preciosa y una gran superviviente.

Aunque el abrazo más emotivo se lo daba a Asraf Beno. “Un super abrazo de Isa, me dice que no puede estar más orgullosa de ti y yo te voy a dar otro abrazo más. No sabes la de veces que he tenido ganas de traspasar la pantalla y abrazarte”, le decía.

“Vaya huevos que le estás echando, vaya pelotas que le estás echando, a esas creencias que tú tienes, a esa forma de pensar, a tus principios”, le decía a Jonan Wiergo que era el siguiente en abrazar.

También le daba las gracias a Artùr Dainese por tratar bien a su niña. “Menudos cacho peces que pescas, eh”, le decía. Y le quedaba Bosco Blach a quién también abrazaba con cariño.

Un comportamiento con todos que los adaristas no han dudado en destacar en redes sociales.

Reencuentro

Pero quedaba el encuentro más esperado, el de Adara con Elena. Eso sí, la concursante tenía que ver a su madre convertida en muñeca dentro de su caja correspondiente. “Necesito salir a abrazarte”, decía Elena que no paraba de repetir “mi niña, mi amor”, mientras Adara no paraba de llorar.

“Yo también necesito abrazarte, sueño contigo todas las noches”, le decía su hija. “¿Sabes por qué es eso? Todas las noches miro al cielo y te mando toda mi fuerza, la de tu gente y la de toda esta gente que te vota, que te apoya, que estoy alucinando, que eres maravillosa, que tienes muchísimo apoyo y estás demostrando que eres una gran superviviente”, le aseguraba su madre.

Para poder salir de la caja, Adara tenía que conseguir tiempo de contacto con su madre. Le daban tres minutos cada vez que adivinara un plato que le daban sus compañeros y que tenía que probar a ciegas. Finalmente conseguía 22 minutos con su madre.

Elena abría la caja, se abrazaba a su hija que no podía dejar de llorar y le decía lo valiente que está siendo y lo bien que está llevando a cabo su concurso. “Está siendo muy duro”, le explicaba Adara.

Noticias de Martín

Elena le recordaba las palabras de su hijo Martín en el vídeo que le envió el Día de la Madre en la que le pedía que cazara tiburones y le aseguraba que ya quedaba poco. “Martín está fenomenal. Quiero que te quedes muy tranquila con ese tema, super tranquila. Él está bien, él se lo está pasando bien, a su alrededor tiene muchísima gente que le quiere, aparte de ti”, le decía sobre su hijo.

“Yo estoy haciendo todo lo que me dijiste, está todo en su sitio, está todo como tú querías. Está super orgulloso, está viendo todas tus pruebas, está alucinando contigo, se le ilumina la cara cuando te ve. El otro día me decía, ‘mi mamá es una valiente’, él lo está viviendo desde tu aventura. Lo vive como que su mamá está viviendo una aventura, y eso es muy bonito, la estás educando… para mí eres un ejemplo como madre, estoy super orgullosa”, aseguraba Elena.

Luego podían hablar más tranquilas. “Coge esto, empodérate, recuerda, eres la capitana de tu barco y hasta el final, que esto termina”, le decía y le recordaba que ella concursaba allí y los adaristas en España.