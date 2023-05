Edurne recibe un mensaje de Yanay en ‘Got Talent’ y se lo enseña a Risto Mejide: “Son Minions”

Si hay algo que tienen en común Edurne y Risto Mejide, aparte de formar parte del jurado de Got Talent es que ambos tienen dos hijas pequeñas con las que se les cae la baba.

En un momento de la grabación del programa, hemos visto cómo Edurne recibía un mensaje de su pequeña Yanay y como muchas madres cuando sucede algo así, se ha derretido por completo. No ha dudado en mostrarle el mensaje a su compañero.

Era una nota de audio en la que podíamos escuchar a la pequeña decir, “¡hola, mamá! Te quiero mucho”. Ella no tardaba en reaccionar: “Por favor, que me muero”. La pequeña repetía todo lo que otra mujer le decía.

La reacción de Risto

La reacción de Risto ha sido más en su línea: “Son Minions”, decía tras escuchar a Yanay, “es un minion, y con esa vocecilla”.

“Mi vida”, decía Edurne totalmente conmovida por el mensaje de su hija. Y es que separarse de ella para ir a trabajar es uno de esos momentos que sufren muchas madres cuando sus hijos son todavía pequeños.

Lo que está claro es que, si Yanay ya nos había ganado el corazón, con este audio no ha hecho más que acrecentarlo. Hace poco moríamos de amor con ella cuando la veíamos con su madre y su abuela en el Día de la Madre.

Más Got Talent

La propia Edurne anunciaba programón para este fin de semana de Got Talent All Stars y no ha defraudado, y no solo por momentos tan tiernos como este.

Además, ya sabemos que estará en la próxima edición de Got Talent en la que tendrá en la mesa a Flo, Florentino Fernández, que seguro que nos dejará momentos tan divertidos como Dani Martínez al que va a sustituir.