Bertín Osborne le pregunta a Nacho Cano por la relación con su hermano, Penélope Cruz o la vuelta de Mecano

Este lunes 22 de mayo, Bertín Osborne volverá a abrir las puertas de Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas que esta semana tiene como invitado a Nacho Cano, un tercio de uno de los grupos que más éxito tuvo en nuestro país en los años 90: Mecano.

Cuando estaban en la cúspide, José María Cano anunció por sorpresa, incluso para su hermano y Ana Torroja, que el grupo desaparecía. Y desde entonces todo han sido especulaciones en torno a lo que pudo pasar. Y hay una pregunta que todavía se hacen muchos: ¿Hay alguna posibilidad de ver al grupo de nuevo junto?

Esta y muchas otras preguntas le hará el andaluz que nos ha adelantado algunas.

¿Alguna vez se han llevado bien los hermanos Cano?

Siempre ha habido rumores sobre la mala relación de los hermanos y muchos han asegurado que fue el detonante de esa ruptura inesperada. Ambos escribían y componían canciones y pudo haber un problema de egos. Nacho es claro en cuanto a si se han llevado bien alguna vez: “Sí, hasta que vino la fama del grupo y se empezó a complicar”.

¿Cuál fue el origen de Hoy no me puedo levantar?

Las letras solía hacerlas José María Cano, pero su hermano asegura que tenía que estar persiguiéndole para que se pudiera. Hasta que un día se cansó. “Se acabó, voy a hacer una letra y no se me ocurría nada. Se me colapsó la mente, me fui por ahí, me lo bebí todo y según me levanté del cebollón dije, ‘hoy no me puedo levantar’… y me salió toda seguida.

¿Cuál fue la clave del éxito?

Las cifras de Mecano rompieron todo tipo de records y Nacho cree que la clave es que “tocábamos sueños, tocábamos situaciones, hacíamos mini películas”.

¿Cómo gestionasteis el éxito?

No siempre es fácil gestionar un éxito tan brutal siendo todavía joven. “Yo, durante los primeros cinco años no hubo ningún tipo de gestión, hubo más bien ingestión. Tuve un colapso importante de salud”, asegura Nacho.

¿Descubriste a Penélope Cruz?

También hablarán de Penélope Cruz que fue novia de Nacho y participó en uno de los videoclips del grupo. “Le dije, ‘tú vas a ser la actriz más importante del mundo’”, le cuenta a Bertín.

¿Conociste a la madre Teresa de Calcuta?

Nacho siempre se ha preocupado de su mundo espiritual y tuvo mucha conexión con India donde puso en marcha una fundación. “Quise conocer a la madre Teresa y fui a Calcuta. Lo primero que me dijo es ‘te tienes que cortar el pelo’ y entonces me cortó el pelo”, cuenta como anécdota de esos viajes a India.

¿Volverá Mecano?

Aunque la respuesta que todo el mundo espera es la que nos deje claro si volverá el grupo en algún momento. “Coño, esta pregunta me va a costar contestarla”, ironiza Nacho.

Será esta noche cuando conozcamos la respuesta extendida de estas y muchas otras preguntas que nos ayudarán a entender mejor una parte importante de la historia musical de nuestro país.