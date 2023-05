Preguntan a Nicky Jam sobre Anuel AA y Feid y esto es lo que responde

El mundo de la música urbana está completamente revolucionado. Después de que Anuel AA comenzase a publicar todo tipo de indirectas hacia Feid, la muy posible nueva pareja de Karol G, los fans de ambos bandos han protagonizado todo tipo de contiendas en las redes sociales.

Muchos aseguran que el propósito del trapero es el de protagonizar una campaña de marketing con la que consiga que todos mencionen su nombre. Para otros, está más relacionado con lo personal y están convencidos de que aún no habría pasado página tras su ruptura con la colombiana. Sea como sea, lo que está claro es que los nombres de Karol G, Feid y Anuel AA se han convertido en los protagonistas de las redes.

Tanto es así que las indirectas del trapero han llegado a Nicky Jam, a quien han preguntado en una entrevista con WestCOL sobre esto y él no ha tenido ningún problema en responder. "En verdad yo no puedo opinar porque los dos son mis panas, brother. A los dos les tengo respeto. Los dos son mis panas. Acuérdate, Anuel es de PR, de mi país. Feid es de mi otro país, que es Colombia. Los dos somos panas. Los dos tenemos una amistad. O sea yo no opino nada sobre eso. Uno lo que siempre es que cuando dos panas tienen una situación, uno siempre les pide que se solucione la situación y seguir palante y uno le da los consejos, pero mis respetos a los dos", declara el de origen puertorriqueño frente al micrófono.

Sus palabras han generado una auténtica revolución entre las respuestas. Numerosos fans de ambos artistas han dejado clara sus posturas. "Buena respuesta la del Nicky", dice un seguidor. "No quiso opinar, pero opinó. Es una estrategia", añade otro.

Las indirectas de Anuel

Aunque para muchos, de indirecta no tiene nada. El trapero ha estado publicando fotos y vídeos en referencia a su ex pareja Karol G y a su posible nuevo novio Feid en las redes sociales. Sin ir más lejos, hace unos días posaba con una camiseta con imágenes de la Bichota. "Paren de hacerme esto porque me pongo sentimental", decía. Además, también publicó una foto junto a un cartel en el que se leía un claro "Fuck Ferxxo" en referencia al intérprete de Classy 101.

¿Qué estará tramando Anuel AA?