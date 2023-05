Martiño Rivas se pone serio con el racismo en el fútbol: “España y nosotr@s somos cómplices”

Lo ocurrido en Mestalla este fin de semana con Vinicius se ha convertido en debate en todo el país. Una escena de racismo que está dando la vuelta al mundo y que no se puede permitir que defina a toda España. Son muchos los que han alzado la voz y Martiño Rivas es una de las que se ha dejado escuchar clara en redes sociales.

“La primera vez que presencié un acto grupal de racismo fue en A Coruña. Era probablemente el año 93. El Celta de Vigo jugaba en Riazor, y cada vez que Vicente Engonga tocaba la pelota el estadio irrumpía en abucheos”, recordaba sobre lo que vivió en su infancia.

“Recuerdo preguntar al señor que tenía al lado cuál era el motivo de aquel ensañamiento colectivo, y perplejo escuché la naturalidad con la que aquel adulto respondió: porque es negro. Este episodio no fue una excepción. A lo largo de los años en Riazor volvería a escuchar insultos racistas: Roberto Carlos, Marcelo, Makelele, Etoo y muchos más”, denunciaba sin ningún tipo de filtro.

“Comienzo con mi club, mi estadio y mi ciudad (espada, faro, escudo y antemural de todo lo que quiero) porque sería impresentable por mi parte denunciar lo acontecido en Mestalla sin empezar con mi propia casa”, aseguraba.

Y no se ha cortado un pelo: “Hoy, en medios del mundo entero, España es retratada como un país permisivo y cómplice con el racismo y la xenofobia. ¿Hasta cuándo Luis Rubiales y Javier Tebas van a seguir degustando tentempiés mientras esto sucede? Me refiero a medidas contundentes y sanciones acorde con la gravedad de los hechos, no ridículas multas económicas ¿En el momento en que la imagen de un país entero se ve mancillada internacionalmente no debería interceder el gobierno? ¿No es un hecho tan despreciable asunto de Estado?”.

Todos cómplices

No se ha excluido de la ecuación y, es más, nos ha metido a todos. “Si no le pides al sujeto de al lado que cese sus gritos racistas, eres cómplice. Si como jugador local no le reprochas a tus aficionados su falta de humanidad, eres cómplice. Si no manifiestas tu desaprobación y tu indignación por tener que presenciar tales actos de crueldad, eres cómplice. Hoy, la federación española de futbol, la liga, España y nosotr@s somos cómplices”, admitía.

Y las respuestas que ha recibido apoyando sus palabras nos dan esperanza. No todos son iguales y esto puede cambiar, pero hace falta una actuación firme.