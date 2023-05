Alejandro Sanz habla con imágenes y las de sus manos antes y después de un concierto provocan una reacción

Alejandro Sanz ha dado por finalizada su gira por América. Ahora toca tomarse un descanso para recargar pilas de cara a la gira en España. Son muchos los que están deseando poder verle de nuevo sobre el escenario.

Pero él sigue pensando en el escenario y ha querido comentar en imágenes lo que supone para él. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, tratándose de las suyas no estamos tan seguros, pero lo cierto es que le han bastado diez fotos para comunicar mucho.

“Las cosas que no os he dicho de una gira pasada y futura: 1. Sois los dueños de todos mis escenarios. 2. A veces tengo vértigo. 3. Mi banda es mi familia. 4. Mis manos antes de un concierto. 5. Mis manos después de un concierto. 6. Yo también os quiero y mucho. 7. Me fascina el primer rayo de sol del día. 8. Y el último también. 9. Hay fuegos que no se apagan. 10. España…ya estoy pensando en ti. (Abrimos repertorio ✍️”, escribía junto a las fotografías.

Más allá de la manguera y los fuegos que provoca el cantante, hay dos imágenes que han llamado especialmente la atención. Sus manos antes y después de un concierto dicen mucho de la intensidad con la que vive cada uno de ellos.

Reacciones

Y claro, sus seguidores, que mueren de amor por él, no han dejado la oportunidad de señalar este detalle que tanto les ha llamado la atención.