Anabel Pantoja sorprendida con el último concierto de Taylor Swift: "Es normal que la gente la adore"

Con más de 85 millones de oyentes mensuales, millones de reproducciones diarias y un tour con el que Taylor Swift repasa todos sus éxitos en 17 años de carrera, hay pocas cosas nos impidan pensar en la artista como una súper estrella.

A falta de anunciarse las fechas internacionales de The Eras Tour, la de Tennessee entrega cada fin de semana un espectáculo sin precedentes: conciertos de más de tres horas de duración, 44 canciones en su repertorio y una decena de cambios de vestuario y escenografía la colocan como una de las artistas más importantes de nuestro siglo.

En medio de esta gira con la que arrasa por Estados Unidos, en más de una ocasión nuestra rubia favorita se ha tenido que enfrentar al clima. Y es que los conciertos bajo la lluvia (los preferidos para sus fans) en ocasiones han estado a punto de ser cancelados precisamente por la amenaza de tormentas eléctricas y lluvias torrenciales. Sin embargo, aún con un piano dañado por el camino, no hay nada que pare a Taylor Swift para hacer disfrutar a su público de un concierto en mayúsculas.

Es lo que pasaba, precisamente, durante la madrugada de este pasado domingo, cuando la cantante de Love Story, Anti-Hero o Cruel Summer se enfrentaba a su show bajo la lluvia más extremo de su carrera, llegando a aparecer en las noticias de nuestro país por una hazaña que en el caso de cualquier otro artista habría ocasionado la cancelación inmediata del espectáculo.

Sabemos que la solista tiene millones de fans en todo el mundo, pero en las últimas horas las declaraciones de una de las influencers y colaboradoras de televisión más importantes de nuestro país, Anabel Pantoja, nos dejaban con la boca abierta tras alabar el trabajo realizado por la artista.

Las palabras de Anabel

anabel pantoja hablando de taylor swift uffff que me meo pic.twitter.com/IPV766ZbiP — ander | 💎 (@andeerv15) May 22, 2023

"Me ha sorprendido muchísimo la cantante esta de country, la Taylor Swift, que ha salido en las noticias... Ha dado un concierto la tía, no sé dónde, cantando debajo de la lluvia... ¿¡Qué no ha suspendido!? ¡Ante 65.000 personas! Que se ha puesto a cantar, cantar, cantar, cantar, a pesar de la lluvia con sus micrófonos sin electrocutarse. Es normal que la gente la adore y tenga mil quinientos millones de seguidores. Es que eso... lo hacen pocas" explicaba Anabel desde el salón de su casa y a través de sus historias de Instagram, envuelta en un par de mantas.

"Cosas que me gusta comentar, pero al estar sola, os lo comento a vosotros" se podía leer en un mensaje dentro del propio vídeo, demostrando una vez más la cercanía que la caracteriza. Una cercanía con la que ha conseguido conquistar a más de un millón y medio de seguidores en redes sociales, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de los creadores de contenido patrios.

Anabel Pantoja ya es toda una swiftie y solo nos queda preguntarnos si la veremos en alguno de los conciertos que ofrezca Taylor Swift en sus fechas internacionales. Para saberlo, de momento, nos toca esperar.