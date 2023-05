Nacho Cano encuentra paralelismos entre Rosalía y Penélope Cruz

Bertín Osborne ha estado charlando con Nacho Cano es Mi casa es la tuya y nos ha puesto en mood nostálgico recordando unos tiempos de éxito con Mecano que siempre han dejado una aureola de intriga sobre lo que pasó para darle la espalda a algo que les había encumbrado.

Han hablado del grupo y también de música en general. Nacho Cano siempre tuvo claro que iba a ser el centro de su vida y lo fue y lo sigue siendo. Ahora, está más centrado en darle la oportunidad a otros nuevos talentos, les aporta esa confianza que les hace falta.

Si hablamos de la escena actual tiene claro que “el reguetón no me gusta tanto, pero reconozco que Rosalía tiene mucho talento. Esa niña es especial y las producciones, la música, las letras, cómo canta, me quito el gorro y la admiro mucho”.

➡️¿A qué artista admira Nacho Cano?

"El reguetón no me gusta pero reconozco que Rosalía tiene mucho talento”.🏍️🏍️🏍️

Y es inevitable hacer paralelismos entre Rosalía y Penélope Cruz, una mujer muy importante en la vida del músico que apareció por sorpresa.

Su relación con Penélope

“Era el disco donde estaba La fuerza del destino y habíamos hecho ya muchos vídeos y se había acabado el presupuesto. Yo quería hacer el vídeo de La fuerza del destino y un amigo fotógrafo me dijo, ‘yo te lo hago’. Hizo un casting con chicas jóvenes que empezaban y apareció Penélope Cruz y se sentó enfrente mío. Llevaba así, un flequillito”, recordaba.

“Y yo le dije, ‘no sé por qué, ni cómo, ni cuándo, tú vas a ser la actriz más importante del mundo’. Y me pongo a pensarlo y digo, ‘¿cómo le diría yo eso?’. Ella pensaría que soy un flipado. Hizo el vídeo de La fuerza del destino”, explicaba.

Un vídeo que estuvo muy presente en aquellos tiempos. “En esa época había un programa, creo que era Tocata, que ponían de la lista de ventas, los cinco números uno. Ponían el vídeo el sábado y Mecano tiene un record, el álbum que más semanas estuvo de número uno de la historia y La fuerza del destino estaba entre esos cinco y había dos canales, La1 y La2. Durante 7 u 8 meses, todos los sábados la gente veía La fuerza del destino. Imagínate, aquello fue…”, recuerda.

Cuando hizo el vídeo, Penélope era menor de edad, tendría unos 14 o 15 años. Ya hubo conexión, aunque su relación personal no llegó hasta unos años después cuando ella ya era mayor de edad.

“Todo lo que tiene lo ha ganado ella con un esfuerzo tremendo. Una niña que viene de Alcobendas de una familia muy humilde. Aprendió inglés cuando fuimos a Nueva York con uno que era el asistente que le puse de profesor. Y tiene un meritazo, es un ejemplo, como Rosalía, como estas mujeres que vienen de nada y a base de esfuerza, talento y trabajo consiguen llegar a lo más grande del mundo”, establecía el paralelismo entre las dos artistas.

Estuvieron juntos como pareja unos seis años. “Cuando acabó Mecano nos fuimos a vivir a Estados Unidos, a Nueva York. Allí ella ya empezó a hacer sus movimientos en Los Ángeles. Y yo la voy a tener un cariño… siempre se lo voy a tener, y respeto y admiración”, admitía.

En cuanto a su relación actual, reconoce que “seguimos en contacto, nos llevamos muy bien. Con su familia cariñosa siempre. Siempre preocupada de la familia, excesivamente a veces”.

“Yo, una de las cosas de las que estoy más contento en mi vida de mi carrera artística, es de haber podido tener la oportunidad de darle a la gente la oportunidad que se me dio a mí. Algunos lo han aprovechado espectacularmente como Penélope, otros no tanto”, terminaba diciendo sobre la actriz.

Está claro que le debe mucho.