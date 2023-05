Se lía en 'MasterChef' con su expulsada y un encontronazo con Jordi Cruz: "Estoy aburrido de tanta tontería"

Arranca otra semana más en MasterChef 11 y las cocinas del plató están más calentitas que de costumbre. Además de empezar, como cada lunes, con uno de los concursantes expulsados, también hemos podido presenciar otro encontronazo con Jordi Cruz, el chef más exigente de los miembros del jurado.

Cabe recordar que la última semana el programa de La 1 de TVE se despidió de uno de sus aspirantes más valorados, Fray Marcos. El religioso hizo historia en el concurso al haber sido expulsado pese a contar con el pin de inmunidad. Pero, ¿quién ha sido el primer expulsado de la semana?

Camino, expulsada de MasterChef 11

En el duelo final hubo dos contrincantes: Ana y Camino. Las dos amigas y compañeras debían preparar frituras integradas dentro de un plato libre que tenían que cocinar en 30 minutos. Pese a la amistad que las une, solo una de ellas podía mantener su delantal negro.

Hoy despedimos a @caminomchef11 de las cocinas de #MasterChef. Gracias por formar parte de esta gran familia y regalarnos momentos inolvidables. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/I87Nok4fGr — MasterChef (@MasterChef_es) May 22, 2023

Por eso, resultó tan difícil e inesperado cuando el jurado decidió que quien debía abandonar las cocinas de MasterChef 11 era... ¡Camino! Su plato 'Pase lo que pase...adiós, hermana' no pareció gustar a los chefs ni en originalidad ni en presentación.

"Me ha podido la situación. No he podido pensar bien. Me da rabia porque me hubiese gustado irme con un buen plato donde razonase y cocinase bien", lamentó la expulsada ante las incontrolables lágrimas de Ana.

"Cami es una de las personas más importantes que he conocido aquí en MasterChef porque hemos sido compañeras de estudio y penas y de todo. Esto ha sido un golpe gordo para mí", confesaba la sevillana.

Un concursante llama 'mentiroso' a Jordi Cruz

Jordi Cruz: “Es la primera vez en 11 años que me llama mentiroso a la cara”. #MasterChef



⭕https://t.co/8523Hq6uj1 pic.twitter.com/8XvbNrCETV — La 1 (@La1_tve) May 22, 2023

A pesar de la enorme tristeza que ha supuesto para muchos en el programa ver irse a Camino, su salida no fue lo más chocante del programa de la noche de este lunes. Aunque suene a déjà vu, de nuevo, uno de los concursantes tuvo un fugaz encontronazo con Jordi Cruz. En este caso ha sido Jorge Juan.

Todo tuvo que ver, en parte, por el duelo entre Ana y Camino. Las dos son concursantes a las que más aprecio tiene el bombero forestal y, por ello, el hecho de saber que ambas se batirían en duelo, le descolocó. "Estoy jodido porque que se vaya cualquiera de las dos me mata", confesó entonces.

En mitad de este bajo estado anímico, Jorge Juan se las vio algo crudas para preparar su cocinado ante la atenta mirada de Cruz y Miguel Bosé, el invitado de la noche. En un momento dado, el cocinero se le acercó y le gastó una broma sobre sus supuestas juergas, algo que no le sentó nada bien al aspirante.

Durante el programa, Cruz le preguntó si en ese bar que quiere montar en un futuro le interesa más "la parte tapas o la parte copas" y ante su comentario, Jorge Juan lanzó el dardo: "Estás desde ayer... Estás mintiendo cuando me dijiste lo de las botellas de vino en el avión. Es mentira y lo sabes. Y estoy ya quemado e irritado".

"Estoy ya un poco aburrido de tanta tontería", continuó expresándose el aspirante. A pesar de que pidió luego perdón, el chef no quiso dejar correr sus palabras. "Hasta ahora creía que teníamos sentido del humor tú y yo", le espetó el chef.

"Es la primera vez en 11 años que un aspirante me llama mentiroso a la cara", le reprochó Jordi Cruz antes de concluir: "Tú y yo las bromas las hemos acabado, no te voy a hacer ni media más".