Raquel Bollo pierde los papeles en ‘Sálvame’: “¿Esto es lo que queríais? Telecinco y su p*** madre”

Sálvame tiene los días contados. El programa de Telecinco se despide el próximo mes de junio tras catorce años en antena. A pesar de eso, el espacio de corazón sigue dando mucho de qué hablar. Este martes, 23 de mayo, los espectadores y espectadoras han sido testigos de uno de los finales de programa más impactantes de su historia.

El plató se ha quedado totalmente vacío sin ningún presentador ni colaborador que se despidiese y diese paso al programa de Christian Gálvez: 25 Palabras. ¿La razón? Estaban intentando tranquilizar a Raquel Bollo, quien se encontraba en los pasillos de Mediaset, intentado localizar al director de Sálvame para preguntarle por qué han llevado esta semana a Rocío Cortés, hija de Chiquetete, para hablar sobre su hija.

Rocío Cortés, hija de Chiquetete, ha acudido al plató de Sálvame para hablar sobre la paternidad de Alma Bollo —hija en común del cantante y de Raquel Bollo—. Rocío se ha ofrecido a que le hagan una prueba de ADN para establecer si Chiquetete es el padre biológico de Alma. Además, Rocío ha culpado a Raquel de que Chiquetete no les viera ni a ella ni a sus hermanos.

Rocío ha dejado caer que no es hermana de Alma. "Me parece una cerdada", le ha reprochado Belén a Rocío. "No dudo de que es mi hermana porque está en los papeles”.

Raquel Bollo estalla

Raquel Bollo, que se encontraba por los pasillos de Mediaset, ha estallado ante las duras declaraciones de Rocío Cortés:

"Habláis de menores. Sois unos sinvergüenzas todos. Llevo quince años dando el callo. Rocío Carrasco es maltratada y yo con tres sentencias me seguís trayendo a gente. ¡Sinvergüenzas! No me habéis dejado cerrar el capítulo en la vida. ¿Esto es lo queríais? ¿Espectáculo? Las demandas siguen. Que no piense la gente que tengo la imagen que dáis. Me estoy defendiendo en los juzgados. Porque me maltrataron mucho y me han seguido maltratando psicológicamente. Me da igual, Telecinco y su puta madre. Habéis echado a colaboradores de plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis"

Con estas palabras, la colaboradora de Mediaset comparaba su caso con el de Rocío Carrasco. Pidiendo justicia para ella y que respetaran su salud mental.