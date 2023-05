Raquel Bollo empieza ‘Tierra de Nadie’ pidiendo disculpas a Telecinco: “He explotado de malas maneras”

Raquel Bollo vivió el jueves por la tarde un episodio muy desagradable en Sálvame. Estalló y acabó perdiendo los papeles. Por la noche reaparecía en Supervivientes: Tierra de nadie y lo primero que hacía era tomar la palabra para pedir disculpas.

“Si me permites un segundo… esta tarde he vivido una situación super desagradable… después de una presión e injusticia de meses he explotado y he explotado de malas maneras”, empezaba diciendo.

“Me gustaría pedir, ante todo, disculpas a los telespectadores y, por supuesto, a Telecinco, cadena que me ha dado también muy buenos momentos y, sobre todo, el poder tener un trabajo para sacar a mis hijos adelante, así que, lo siento muchísimo por las formas”, terminaba.

Una tarde complicada

Por si alguno no se había enterado. Por la tarde, acudía al programa de la cadena Rocío Cortés, hija de Chiquetete que ha pedido a la familia de Raquel Bollo que deje de hablar de su padre.

“Ahora ellos también son televisivos, que Raquel dijo que no lo iban a ser”, acusaba sobre el papel de Alma Bollo y Manuel Cortés en el reality.

"Por favor, dejad a mi padre descansar ya, Bollos. Me parece de vergüenza que tenga que utilizar otra vez a mi padre para dar pena”, pedía y añadiendo que la relación de su padre con Alma y Manuel es la que quiso Raquel Bollo porque su padre sí que quiso tener contacto con ellos.

"Ya bastante tuvo mi padre con todo lo que le hizo esa mujer. Raquel Bollo le dijo a una mánager: "No van a comer ni los tuyos ni los míos". Yo llevo en el psicólogo desde que lo dejaron. Aquí hay la víctima y el verdugo. La verdugo es ella y las víctimas, en verdad, somos Francisco, Antonio y Rocío. Mi hermano está dolido, están tocados de la cabeza por culpa de ella. ¡Ya estoy muy cansada!", añadía.

Una aparición que sacaba de sus casillas a Raquel Bollo a la que el equipo de Sálvame seguía por los pasillos de Mediaset donde acababa saltando de la peor forma comparando su caso con el de Rocío Carrasco.

Veremos si este comportamiento acaba pasando factura en el concurso de sus hijos. De momento, Alma se ha salvado este martes. Manuel, sigue nominado y en la enfermería a esperas de expulsar las heces que le han provocado un cuadro de fuerte dolor intestinal.