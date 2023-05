Jorge Javier Vázquez, de baja por prescripción médica

¡No hay quién se salve de la nube negra que persigue a Mediaset! Tras conocerse el final de Sálvame, uno de los programas estrellas de la parrilla televisiva, ahora la compañía acaba de anunciar que Jorge Javier Vázquez estará de baja hasta nuevo aviso. Desde la propia cadena han explicado que el presentador de Sálvame y Supervivientes estará ausente durante unos días y no aparecerá por los platós de la cadena.

"Os informamos que Jorge Javier Vázquez causa baja de manera temporal por prescripción médica. Desde Mediaset España le deseamos una pronta recuperación", anunciaban desde el gabinete de Comunicación sin dar más detalles al respecto.

Realmente esto no es la primera vez que pasa, y es que el presentador se ha tenido que ausentar en más de una ocasión del trabajo por motivos personales. Sin ir más lejos, el pasado jueves sorprendía a la audiencia cuando al frente del reañity de supervivencia se encontraba Carlos Sobera y no Jorge Javier Vázquez. No obstante, antes de causar ningún revuelo, era el propio sustituto quien explicaba el motivo: "Se encuentra indispuesto", aclaraba sin entrar más al trapo.

¿Qué será de su futuro tras Sálvame?

El presentador ha estado en el foco mediático después de conocerse que el programa de su vida pone el broche final el próximo 23 de junio. Un final que pillaba a todos por sorpresa y que ha hecho que muchos se cuestionen cuál es el futuro de los colaboradores.

Sin embargo, él mismo ha asegurado que todavía le quedan dos años de contrato con Mediaset y confía en que se le reubique en otro programa. Una vez llegue 2025, ahí su futuro sí es totalmente incierto: "Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía. Soy consciente de que llega un equipo directivo nuevo y entiendo que querrán hacer con los que trabajamos en televisión o con los muñecos que salimos en ella lo que quieran. Que quieren contar conmigo, perfecto; que piensan que pertenezco a otra época y que es mejor que ya no esté, pues ya está”.