La reflexión de Aitana con su carrera: “Me llena de felicidad”

Aitana acaba de anunciar que Alpha Tour, la gira de presentación de su tercer álbum de estudio, recorrerá las principales ciudades de Latinoamérica. De esta manera, la cantante se mete de lleno en esta nueva era que inauguró con Los Ángeles y que continuará con el lanzamiento del disco y haciendo conciertos por todo el mundo. Pero mientras todo eso llega, ella no para de hacer promoción. Está muy enfocada en dar a conocer el proyecto y eso mismo es lo que ha hecho en la revista mexicana Noir.

Para empezar, Aitana hace balance de su carrera musical. Desde que salió de Operación triunfo, la cantante ha publicado dos discos - sin contar Tráiler - y pronto sacará el tercero, ese que es determinante para consagrarla dentro de la escena internacional. ¿Y qué tienen todos en común? Una raíz pop. "He pasado por diferentes escenas del pop. En mi primer disco, Spoiler hice una mezcla de urbano con balada. Cuando haces tu primer disco vas experimentando dentro de un mismo género", explica a Noir.

Y añade: "Sin embargo, en el segundo, en 11 razones, me quise meter en algo conceptual, con letras de amor y desamor, inspirándome también en el pop rock de los 90 y los 2000 y en la música de Avril Lavigne". Ahora llega Alpha, un disco de pop y electrónica que guarda un concepto musical y estética muy específico. "Me apetecía mucho hacer música que se pueda bailar en la discoteca y que no fuera solamente reguetón".

La pasión de Aitana

Otro de los temas que trata Aitana es del cambio que ha tomado como artista. Con 23 años, la artista catalana tiene otra forma de pensar y sentir. Ahora está mucho más involucrada en cada cosa que hace. Ahora vive por y para la música, tal y como reconoce en este medio. "Lo que nos tiene que motivar en nuestro día a día es lo nos hace feliz y lo que yo hago me llena de felicidad", explica. "Me levanto todos los días con ideas en la cabeza, pensando en diferentes melodías, en canciones, hablando con mis productores, con el equipo de trabajo. Me parece realmente bonito tener pasión por lo que haces, te hace seguir creciendo de alguna forma en ese ámbito".

Aitana - Los Ángeles (Video Oficial)

Llega el Alpha Tour

Alpha Tour tiene fecha de inicio. La segunda gira de Aitana que cruza el charco arrancará el próximo 24 de noviembre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. A continuación, la intérprete de En el coche parará en Bogotá, Lima, Quito, Santiago de Chile, Córdoba, Rosario, Buenos Aires y terminará en el Antel Arena de Montevideo. En total, nueve fechas donde presentará su tercer trabajo discográfico y un show completamente nuevo y conceptual. ¡Qué ganas!