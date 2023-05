Mónica Carrillo comparte su playlist sobre amor y pasión: “Una artista que despierta el deseo es Rosalía”

Mónica Carrillo nos informa de toda la actualidad cada fin de semana junto a Matías Prats, pero también nos habla de amor y pasión en su último libro, El viento nos llevará, generando muchas emociones con sus micro cuentos. Ha hecho una selección para esos momentos de una relación que piden a gritos una playlist adecuada.

“Acabo de sacar un libro que recopila 300 microcuentos que se llama El viento nos llevará que, además, está repartido en tres partes: el deseo, el paso del viento y el tiempo y todo eso tiene que ver mucho con las canciones, las letras y las melodías y vamos a hablar de eso, de música”, anunciaba.

Toma nota porque hay canciones para todos esos momentos donde el amor y el deseo toman el protagonismo.

Una canción para seducir.

Una canción para seducir yo creo que es Je t’aime porque envuelve mucha sensualidad y creo que es un clásico que, solamente con los primeros acordes y ese mensaje, ya nos lleva a una situación que yo creo que es de seducción.

Una canción para una primera cita.

Yo creo que una canción para una primera cita, cualquiera de La casa azul porque es muy animada. No lo digo desde el punto de vista romántico, sino cuando uno tiene esa energía de que todo está por venir, y por vivir y por llegar, las de La casa azul son muy energéticas.

Una canción para pasar el duelo de una ruptura.

Una canción para pasar el duelo de una ruptura… mira, no te voy a decir una canción, te voy a decir un disco, el último de Dani Fernández, me parece que acompaña muy bien en un duelo porque las letras, las melodías, es muy completo y transiciona muy bien por ese momento de duelo. Mira que él está en muy buen momento, pero él y Yarea han sabido plasmar muy bien ese momento de ruptura.

Un artista con el que despertar el deseo.

Yo creo que un artista que ahora mismo despierta el deseo y despierta la curiosidad por conocer y se ha convertido en un fenómeno, es Rosalía. Su puesta en escena es arrolladora, arrebatadora y tiene muchas inflexiones. No solo es la parte audiovisual, sensual y de puesta en escena, sino que luego hay una parte de desnudez y de quedarse ella sola ante el micrófono y da igual que haya un estadio lleno que lo llena ella todo con su voz y su quejío. Parece que es la artista del momento.

Una canción para amarse a una misma.

Una canción para amarse a una misma. Yo creo que cualquiera de Supersubmarina porque es el grupo al que yo siempre vuelvo y me hace sentir muy bien, así que, podemos decir Supersubmarina de Supersubmarina, es una de mis canciones favoritas.

Un concierto para disfrutar en pareja.

Un concierto para disfrutar en pareja… yo creo que Arde Bogotá, aunque no parezcan románticos porque me gusta pensar que con tu pareja no solo son los momentos románticos sino de diversión y creo que tienen un directo fantástico.

Una canción para escuchar mientras lees un poema de amor.

Una canción para leer un microcuento, ahora que he sacado un libro de microcuentos que se llama El viento nos llevará, la canción que da nombre al libro es una canción francesa y es preciosa y creo que sería una banda sonora fantástica. La conozco desde hace muchos años, la cacé con shazam un día y me ha acompañado todo este tiempo y ahora la he cogido para aglutinar todos estos microcuentos. Es muy evocadora, consigue transmitir todo lo que lleva el viento. Tanto lo bueno o lo malo, todo lo arrastra. Y está muy bien porque el mensaje es de ‘todo pasa’, es muy positivo.