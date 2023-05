Esta semana no había barco, pero sí salvado en ‘Supervivientes’ para alegría de dos de ellos

Un martes más, uno de los cuatro nominados se llevaba la alegría del día al saberse salvado por la audiencia de Supervivientes. Eso significa que aumenta su autoestima por saberse el más votado y que puede respirar tranquilo hasta las próximas nominaciones. Los otros tres, continuarán con los nervios de no saber si serán expulsados el jueves.

Esta semana los nominados eran: Alma Bollo, Artùr Dainese, Manuel Cortés y Raquel Arias. Después de varias semanas con solo hombres en este punto, en esta ocasión, había dos mujeres enfrentándose a la ceremonia de salvación.

No había barco desde el que caer al agua si Laura Madrueño cortaba tu cuerda. En esta ocasión lo vivieron desde playa, salvo Manuel que lo hizo desde la enfermería donde sigue recuperándose.

“Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que debe seguir nominado o nominada… Raquel Arias”, decía la presentadora. Pero había más: “Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que debe seguir nominado o nominada… Manuel”.

Salvación

Alma o Artùr, solo uno de ellos podía ser el elegido. “Solo uno de vosotros vivirá el éxito, se salvará de la nominación y podrá vivir el resto de la semana totalmente tranquilo sabiendo que el público le apoya. Los espectadores de Supervivientes han decidido que la persona que debe seguir nominado o nominada sea… Artùr, por tanto, Alma, eres la salvada”, anunciaba Laura.

La hermana Bollo en seguida se abrazaba efusivamente a Adara Molinero y Jonan Wiergo, sus dos máximos apoyos para ella ahora que su hermano no está a su lado. Un trío que está siendo muy criticado por haber dejado a Asraf fuera de la ecuación. Eso sí, Manuel, sonreía desde la enfermería feliz de que su hermana pueda respirar tranquila. Una alegría doble con esta salvación.

“Muchas gracias a toda la gente que me sigue apoyando, que sigue confiando en mí. No sabéis lo especial que me hacéis sentir, os quiero mucho y voy a seguir dándolo todo”, decía una emocionada Alma.

Ahora la cosa queda entre Manuel, Artùr o Raquel Arias, la única que no ha recibido visita familiar.