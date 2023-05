Analizamos la discusión entre Adara y Asraf en ‘Supervivientes’ y podría costarle el concurso a uno de ellos

El domingo en Conexión Honduras nos dejaron con la duda de saber si Adara Molinero y Asraf Beno habían roto su relación en Supervivientes. Parece que una bronca podría haber acabado con la amistad que se ha gestado entre ellos estos 80 días que llevan en Honduras.

Parecían el apoyo del uno al otro inquebrantable, ha habido momentos en los que han estado ellos dos solos frente al resto del grupo, pero siempre se han tenido y su amistad ha sido muy aplaudida. Incluso Elena Rodríguez, la madre de Adara, le daba las gracias el domingo a Asraf por todo lo que había vivido con su hija.

Pero las cosas podrían haberse torcido. Después de una noche comiendo cangrejos, Adara no se despertaba de la mejor manera al día siguiente. Asraf se acercaba a ella para preguntarle si había sido ella la que había comido cangrejos y dejado las sobras al lado del fuego. Por lo visto, se había llenado todo de hormigas y le había tocado limpiarlo.

Adara no se tomó nada bien esa pregunta y empezó una bronca que se ha mantenido en el tiempo. Después de la discusión, cada uno acabó por su lado llorando. “Ahora toca papel de qué triste estoy, oh, qué me ha hecho, es que ya me estoy conociendo el juego, es que soy gilipollas”, decía Adara que parece estar alejándose cada vez más de Asraf.

Segundo round

La cosa no se quedó ahí. “No me está gustando nada lo que está pasando, eh, Asraf. Te lo dije detrás de cámaras, no soy gilipollas, se está acercando la final y a mí que me peguen la puñalada a estas alturas, creo que no me lo merezco. Soy persona antes que un concurso. No quiero pensar mal de las personas, pero llevas muchos días diciéndome cositas”, le decía totalmente rota.

Asraf no daba crédito a la que le estaba montando solo por decirle que tirara los restos del cangrejo al fuego. “Que te lo está diciendo por un cúmulo de cosas, Asraf”, le decía Jonan, “te lo está diciendo por más cosas que han pasado”.

“Al final, el que voy a pensar mal soy yo, no ella”, decía Asraf mientras seguía comiendo almendras. Mientras, Adara se pillaba un buen berrinche y Jonan se acercaba a consolarla. “Qué asco tío, qué asco”, decía.

Hablando de Asraf

“Estoy muy jodida”, le decía a Jonan y Alma en una conversación sentados en la playa. “Se presentía este momento”, aseguraba el influencer. “Es que no me lo esperaba para nada, tío. ¿Habéis estado viendo lo mismo que yo o no? porque parece que estoy hablando de una locura”, les preguntaba.

“Yo sí, lo que pasa es que no quiero decir nada que se vea que yo quiero condicionarte en algo”, explicaba Alma y Jonan se unía a esa excusa.

“Jamás le haría eso a alguien, jamás, por eso siento tanto dolor”, aseguraba Adara. Y entonces aparecía Asraf y ella se lo dejaba claro: “No voy a entrar en tu juego Asraf”.

“¿En serio estás pensando eso de mí?”, le preguntaba. Y Adara le aseguraba que sí y le daba consejos para que siguiera dando pena. “Conmigo no va a jugar nadie, nadie, tengo muchos tiros pegados”, le acababa asegurando.

“Solamente te voy a pedir una cosa, ¿vale? Déjame tranquila. Solamente quiero estar tranquila lo que me quede aquí”, le pedía.

Asraf se rompe

Después de eso celebraron la visita de Elena con un abrazo. Pero debió ser un espejismo porque las cosas no han mejorado entre ellos. De hecho, en el juego de la sinceridad de esta semana, se ha notado el distanciamiento. Asraf se venía abajo.

"Es una situación insoportable. De repente te encuentras unas palabras…En la playa es una convivencia normal, jiji, jaja, pero luego aquí llegas y te encuentras un panorama que…estoy flipando, pero bueno ya está", decía Asraf.

"Vamos a seguir, no voy a abandonar porque este es el concurso de mi vida, estoy aquí por mucha gente, pero muchas veces me dan ganas porque es inaguantable esta situación”, añadía.

“Estás muy afectado, Asraf”, le decía desde plató Carlos Sobera. “Al final es lo que vivo día a día, yo intento expresar al máximo que puedo mis sentimientos para que entendáis cómo estoy y la situación en la que estoy", se explicaba.

"Seguiré dándolo todo y llegaré hasta donde tenga que llegar. La verdad es que esta situación me está costando mucho", terminaba reconociendo antes de seguir con el juego.

Posicionamientos

Está claro que hay tensión en el grupo que un tiempo fueron solo Adara y Asraf. Al que se sumó Jonan y al que parece que ahora se ha sumado Alma. Muchos piensan que su llegada es la que ha desestabilizado esta relación.

Si hasta ahora se justificaba cualquier comportamiento de Adara, esta reacción ha llevado a muchos a poner en duda su juego. La consideran desproporcionada y habrá que ver si no le cuesta el concurso.

Parece que hay rotonda como ya algún colaborador auguraba en plató. Veremos cómo evoluciona la cosa.