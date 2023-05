Margot Robbie desvela que Gal Gadot rechazó ‘Barbie’: “Es tan sincera y amable que es casi tonta”

Barbie está cada vez más cerca, y con ella, el momento en el que descubriremos la que parece la película más loca del verano. Greta Gerwig se ha propuesto seguir alimentando las expectativas hasta su lanzamiento, y de momento no le puede estar saliendo mejor la jugada. El último movimiento ha sido de su protagonista, Margot Robbie, que no ha dudado en seguir hablando de detalles sobre el filme en su entrevista más reciente.

Y es que no solo hemos visto ya el primer vistazo de Dua Lipa en la película —en la cual interpretará a una sirena, algo muy de moda últimamente—, sino que además cada vez tenemos más datos de cómo se ha ido fraguando la película. Eso sí, la trama detallada oficial de la misma aún es un misterio, aunque sabemos que tendrá que ver con cómo la mítica muñeca tiene que lidiar con problemas del mundo real alejado de Barbieland.

Sin embargo, Robbie no ha tenido ningún problema en hablar en su entrevista para Vogue de cómo se ha dedicado por completo a la película, haciendo gala de su trabajo también en labores de producción. Además de protagonista, ha tomado decisiones a través de LuckyCharp —productora que fundó en 2014 junto a otros nombres de la industria—, por lo que la película tendrá mucho más que su interpretación, algo que ya sucedió en otros títulos como Yo, Tonya o Aves de presa, el crossover de villanas más colorido de DC.

Este papel se vio durante el proceso de casting, donde tanto la directora como ella buscaban "la energía de Barbie" en las actrices. Más allá de las ya confirmadas, Issa Rae, Hari Nef, Emma Mackey, la mencionada Dua Lipa, Sharon Rooney, Ana Cruz Kayne, Alexandra Shipp y Kate McKinnon, entre otras; también se tanteó la posibilidad de que Gal Gadot estuviera en la película.

Según Robbie, la actriz de Wonder Woman poseía toda la esencia que ellas buscaban. "Gal Gadot es la energía de Barbie. Porque Gal Gadot es tan imposiblemente guapa, pero no la odias por ser así, sino porque es tan genuinamente sincera, tan entusiastamente amable, que es casi tonta. Es como justo lo que va antes de ser tonta", comenta. De todas maneras, Gadot no estaba disponible en el periodo que requerían para grabar la película.

Finalmente, la también actriz de Fast & Furious no pudo estar en la cinta por motivos de agenda, aunque eso no quiere decir que Gerwig y Robbie cortaran su ambición. A ellas se ha sumado un plantel gigantesco de Barbies y Kens que prometen nutrir gags y tramas de la que ya es una de las películas más esperadas del año, ya sea por las expectativas o por lo que ya se va sabiendo de la misma.

Barbie se estrena el 21 de julio de 2023.