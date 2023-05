El director de ‘Sálvame’ pide perdón a Raquel Bollo tras lo sucedido en plató: “Ayer nos equivocamos”

A Sálvame le quedan los días contados, pero desde luego que los que quedan hasta que llegue el final van a dar de qué hablar. El programa de ayer terminaba con Raquel Bollo por los pasillos de Telecinco gritando a los cuatro vientos, con una Belén Esteban que solo le pedía que se tranquilizase y con un plató vacío. Desde luego que el chiste se cuenta solo.

Horas más tarde, era la misma colaboradora de Supervivientes quien asistía al plató del reality para defender a sus hijos: Alma Bollo y Manuel Cortés. Antes de que empezase, Raquel pedía el turno para pedir perdón: "He vivido una situación súper desagradable. Después de una presión e injusticia de meses he explotado y he explotado de malas maneras", decía.

Del equipo de Sálvame no se ha sabido nada hasta un día después. Nada más empezar el programa de este miércoles, David Valldeperas ha pedido paso para salir a plató y aclarar todo lo que ocurrió tras la entrevista de Rocío Cortés.

Sálvame pide perdón a Raquel Bollo

El director del programa de Mediaset ha explicado que ayer vivieron una situación que considera que es necesario aclarar: "Invitamos a Rocío Cortés, hija de Chiquetete y hermana de dos de los participantes del reality", decía justificando su invitación en que solo era para comentar el concurso: "No acertamos en nuestra decisión".

"Queremos dejar claro que este programa y su equipo siempre van a estar al lado de las víctimas de violencia de género. Raquel Bollo fue víctima de malos tratos por parte de Chiquetete y en ese asunto siempre nos va a tener a su lado", continuaba Valldeperas.

Recordemos que en su día, todo el equipo de Sálvame se mostró del lado de Raquel Bollo y, aunque ayer flaqueasen en la idea, lo continúan estando. De hecho, la colaboradora durante más de diez años formó parte del equipo y aunque las circunstancias hayan "contaminado" su relación, porque sean muchas las cosas en las que tengan diferencias, "siempre estaremos a su lado".

Por último, el director ha querido zanjar el tema con un mensaje hacia ella: "Raquel, en esta causa siempre estaremos a tu lado. Y repito: siempre a tu lado y al lado de todas las víctimas de violencia de género. Sin diferencias".