El sorprendente título que Jonas Brothers pudo haberle puesto a su nuevo disco

El regreso musical de Jonas Brothers es una de las grandes noticias de la década. Porque Nick, Joe y Kevin están demostrando que vuelven a tener una química especial, algo que están trasladando de su vida personal a su carrera profesional. El trío acaba de lanzar su nuevo álbum de estudio, The Album, con el que ha sorprendido a su público con un nuevo giro musical. Y la sorpresa pudo haber sido mayor si los hermanos Jonas hubieran elegido el título que tenían pensado inicialmente.

Fue un seguidor en las redes sociales quien en un juego de 'pregunta y respuesta' en Twitter les preguntó cómo se podía haber llamado el disco de no haber tenido su nombre actual. Y por sorpresa, la formación respondió con una propuesta de título que pocos hubiéramos esperado.

"We actually almost named it Blue Jeans and Marijuana" ("En realidad estuvimos a punto de llamarlo Blue Jeans and Marijuana") contestó Jonas Brothers a través de su perfil oficial. Un nombre que estaba extraído de una de las canciones de este disco.

En Americana, el grupo canta "Americana, blue jeans and marijuana/ Type of friends that show their love by picking on ya/ On the phone or on the lawn or on the corner/ Springsteen to Billie Jean". Un reflejo de ese espíritu de homenaje de la música de los 80 al que está dedicado The Album.

Hay incluso seguidores del trío que recordaban que el disco podía haber llevado el nombre de Year 3000 en la que los propios hermanos Jonas cantaban sobre la llegada de un séptimo álbum de estudio que, por fortuna y después de un paréntesis de casi una década, pronto podríamos llevarnos a los oídos.

"El viaje que nos ha llevado a este disco ha sido una experiencia única y finalmente compartir estas canciones con vosotros, significa mucho para nosotros. Gracias al increíble Jon Bellion por ayudarnos a dar vida a este cuerpo de trabajo. Estamos muy orgullosos de estas canciones y esperamos que las améis tanto como nosotros. ¡The Album ya es vuestro!" publicaban hace unas semanas a través de sus redes sociales, coincidiendo con el lanzamiento del disco.

Un elepé que, afortunadamente, llamamos The Album viendo el título que Jonas Brothers tenía pensado darle.