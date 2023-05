‘Estoy lamida’, la rumoreada colaboración de Shakira y Cardi B

Buscar en el catálogo de algunas de las principales majors de la música se ha puesto de moda entre lxs fans más acérrimos de algunos cantantes. Y es gracias a ellxs que se descubren filtraciones o repertorio de artistas inéditos de los que no existe confirmación. Y eso es exactamente lo que ha pasado en la última semana con varias canciones de Shakira.

La solista colombiana acaba de publicar Acróstico, la canción que le ha dedicado a sus hijos en medio de una gran tormenta emocional por su situación personal, pero sabemos que su nuevo álbum de estudio está muy cerca porque ya son varios singles los que ha publicado en el último año y medio.

Algunas filtraciones apuntaban a que Deseo inherente sería ese álbum que recopila muchos de estos sencillos y otros de los que se ha hablado mucho este fin de semana. Porque a lo largo del fin de semana fueron varios fansites los que hablaban de Tu pérdida, una canción que Nicki Minaj y Shakira compartirían en este elepé.

A los pocos días, el mismo ID musical atribuido al repertorio de BMI (Broadcast Music Ind, una de las tres organizaciones más grandes de derechos de difusión en Estados Unidos) se había convertido en Estoy lamida, una supuesta colaboración entre Shakira y Cardi B.

Como es lógico, ni sus sellos discográficos, ni las propias artistas, ni sus equipos, ni nadie de su entorno ha confirmado o desmentido todos estos rumores. La dilatada trayectoria profesional de Shakira, que incluye colaboraciones con descomunales artistas femeninas como Beyoncé, Rihanna o Karol G, nos ha demostrado que todo es posible en la mano de una de las artistas latinas más importantes en la historia de la música.

De momento seguimos esperando noticias del esperadísimo sucesor discográfico de El Dorado que sigue sin fecha prevista de lanzamiento ni título confirmado. Y todo ello pese a que con los singles ya publicados ya se podría haber formado un disco: Me gusta, Don't wait up, Don’t You Worry, BZRP Music Sessions #53, Te felicito, Monotonía, Acróstico y Copa vacía (que aún no ha visto la luz).