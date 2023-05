Un año de ‘Te Felicito’: el inicio del multiverso de Shakira

“Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show”, cantaba Shakira hace un año junto a Rauw Alejandro. La canción salió a finales de abril de 2022, convirtiéndose a los pocos días en uno de los temas más escuchados del momento. De hecho, la canción de Shakira se convirtió en una de las canciones del verano. ¡No había chiringuito donde no sonase esta canción!

El tema, que mezclaba toques urbanos, pop y electrónicos, llegó en un momento donde toda la prensa del corazón estaba pendiente de su relación con Gerard Piqué. Y es que desde hacía meses se hablaba de una supuesta ruptura entre ellos.

Los fans de Shakira buscaban todo tipo de pistas en los versos de la canción. Cualquier detalle que confirmase la separación de la cantante y el futbolista entre las rimas de Te felicito. Solo tuvieron que esperar un mes, hasta el 4 de junio de 2022, para que los dos protagonistas confirmasen su separación a través de un comunicado.

Te felicito ya era un éxito, pero con esta noticia estaba destinada a convertirse en historia de la música del pop. Y es que si por algo ha llamado la atención la música de Shakira siempre es por lo visceral y real que es. Se inspira en sus propias vivencias y llegan directamente al corazón de quien los oye.

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito (Official Video)

Te felicito solo fue el punto de partida de una nueva era musical de la estrella colombiana, una época dorada musical llena de éxitos y que nos iba a dejar cuatro temazos más en los siguientes meses. Pero eso todavía no lo sabíamos.

Llegó la Monotonía

Pasó el verano y tras meses escuchando Te felicito en lo más alto de varios charts (incluido el de LOS40), Shakira se unió a Ozuna para cantar Monotonía. Otra canción que no tardó en trascender y en hacerse viral.

Esta vez Shakira no dejaba lugar a dudas: la cantante nos hablaba directamente sobre cómo se siente al tener el corazón roto. De hecho, la colombiana no tiene problema en usar referencias visuales que nos recuerdan a su vida en pareja en el videoclip. Si hasta vemos cómo una escopeta le arranca el corazón del pecho. Un vídeo que ahora mismo suma 250 millones de reproducciones en Youtube. Pero este éxito iba a seguir creciendo.

Shakira, Ozuna - Monotonía (Official Video)

Monotonía y Te felicito solo eran un pequeño aperitivo para las dos bombas musicales que tenía preparadas: dos canciones que la posicionaron en los 80 millones de oyentes mensuales en Spotify. Una proeza que ninguna mujer que cantase en castellano había superado hasta ahora.

La sesión más comentada de Bizarrap

Únete a Bizarrap y tendrás éxito. Júntate con Shakira y tocarás el cielo. Estos dos hechos se sumaron el 11 de enero de 2023 haciendo historia a nivel mundial. “Un himno de Venganza”, escribió The Guardian. La sesión, donde Shakira habla sin tapujos sobre su relación, abrió debates en todo tipo de programas, acaparó titulares y rompió récords. Sin ir más lejos, el tema se posicionó como el videoclip más visto de una canción latina en sus primeras 24 horas: 50 millones de reproducciones. ¡Una locura!

Esta canción, que nació del dolor de una ruptura, le ha dado algunas de las mayores alegrías de su carrera: desde convertirse en número 1 a nivel global hasta aparecer en The Tonight Show de Jimmy Fallon. Y Shakira sumó su tercer hit en menos de un año. Pero todavía le quedaba mucho por facturar. La Shakira de los huevos de oro no había terminado.

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

La colaboración del momento: Shakira y Karol G

En las tres décadas de carrera musical que lleva Shakira solo ha colaborado con tres mujeres. Tres grandes estrellas mundiales. Tres divas: Beyoncé (Beautiful Liar), Rihanna (Can’t Remember To Forget You) y Karol G. Esta última ha sido este 2023 con TQG. Las dos colombianas han tenido uno de los hits del 2023.

Una canción con la que Shak volvió a posicionarse como número 1 (también en LOS40) y que consiguió posicionarse en el top 10 de la lista Billboard. Una proeza nunca vista para una canción en español de dos mujeres. ¡Abriendo camino!

TQG, al igual que su sesión con Bizarrap, tardó menos de un mes en posicionarse como una de las canciones

KAROL G, Shakira - TQG (Official Video)

En plena mudanza...Acróstico

Después de la tormenta siempre llega la calma. Acróstico, la balada que ha sacado Shak este mes de mayo, es un refugio, un oasis entre tanto ruido. La nueva canción de la estrella colombiana vuelve a demostrar que la artista es una de las mejores compositoras de la actualidad. Dedicada a sus hijos Milán y Sasha, su mayor apoyo, la intérprete ha vuelto a hacerse viral. Esta vez por el videoclip, donde aparece cantando junto a sus retoños en mitad de una mudanza.

Shakira - Acróstico (Official Video)

Sin lugar a dudas, toda la aventura musical que empezó con Te felicito hace un año nos está dejando una de las eras musicales más emblemáticas de Shakira. Una etapa que pasará a la historia del pop y que marcará a toda una generación, demostrando que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¡Y qué forma tan elegante tiene la estrella colombiana de hacerlo!