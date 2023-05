Rauw Alejandro y Aitana, contra la sexualización machista denunciada por Rosalía

Lo que comenzó como una estrategia promocional para intentar atraer la atención hacia un estreno musical va camino de convertirse en una de las peores decisiones a nivel de imagen. Porque la foto falsa desnuda de Rosalía sigue siendo denunciada por artistas que se han quedado tan atónitos como el público y la propia artista al ver la fotografía. Tanto Rauw Alejandro como Aitana han dejado claro su apoyo a la solista catalana.

Ayer la intérprete dejaba un mensaje muy visceral en el que dejaba clara su opinión sobre la persona que había falseado y publicado su imagen: "Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de más lo que da es pena".

Con el paso del tiempo, Rosalía también ha aprovechado para reflexionar de una manera un poco más profunda sobre lo que una imagen falsa desnuda puede suponer para ella no como artista sino como mujer: "El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar bye".

Un mensaje que ha sido bien recibido por miles de personas en las redes sociales tanto anónimos como famosos. Entre ellos como decíamos su pareja Rauw Alejandro que ha manifestado su apoyo incondicional para cerrar el asunto (o eso esperamos).

"Ya ella habló, lean bien y déjenlo ahí... Y trankii baby que tu tiene a España contigo y el mundo entero. Y también me tienes a mi y a PR. No hay que mirar pa abajo nosotros llenamos estadios y tenemos el cariño de la gente 🏟️ tenemos lo que tenemos por trabajar duro y por hacer musica HP, nada de dramas. Siempre buscarán la manera, pero Los dramaticos tarde o temprano tienen que vivir solo de eso" tuiteó el intérprete portorriqueño.

Ya ella habló, lean bien y déjenlo ahí…



y trankii baby que tu tiene a España contigo y el mundo entero. Y tmbn me tienes a mi y a PR. No hay que mirar pa abajo nosotros llenamos estadios y tenemos el cariño de la gente 🏟️ tenemos lo que tenemos por trabajar duro y por hacer… https://t.co/4LS8kigzMI — RAULEETO (@rauwalejandro) May 24, 2023 más claro imposible https://t.co/A1XggBZJWu — αitana (@Aitanax) May 24, 2023

Algo más breve fue Aitana pero con un incondicional apoyo que deja claro que en esta situación sólo se puede salir perdiendo: "Más claro imposible".

Medios internacionales como las revistas Rolling Stone, NME o Billboard también están denunciando la situación vivida por la intérprete española tras la publicación de ese burdo montaje en el que se atenta contra su imagen y su honor al dar a entender que es una imagen desnuda que se ha mandado por privado.

Pocos se lo tomaron como algo divertido y como ya os contamos ayer la mayoría de los comentarios en las redes sociales criticaban esta publicación y animaban a Rosalia y a su entorno a denunciarlo ante las autoridades.