Así fue el romántico momento en el que Rosalía y Rauw Alejandro se comprometieron

No tenemos dudas de que Rosalía y Rauw Alejandro son la pareja perfecta, aunque sí en alguna milésima de segundo lo hemos hecho, la teoría de las aceitunas lo reafirma. Son los protagonistas de uno de los romances que más hype han levantado en los últimos tiempos. Su pasión no tiene límites y justo eso fue el reflejo de su primer EP con el que nos sorprendieron con tres canciones de infarto. Aunque, para llamamiento de emergencia, el que tuvimos que hacer con el videoclip de Beso con el que sin querer nos soltaron un bombazo: ¡están comprometidos!

Nadie se esperaba el cierre de su primer videoclip junto (o quizás sí), pero en él se veía a una emocionada Rosalía en primer plano con los ojos lagrimosos y mostrando su dedo anular cómo lo coronaba un anillo. Y no era cualquier complemento, era toda una joya con la que sellaban su amor hasta el día del 'sí, quiero'.

Así fue el compromiso entre Rosalía y Rauw Alejandro

No sabemos si quizás un día por sorpresa también nos anuncian que han pasado por el altar, Dios no lo quiera y nos hagan testigos de esa historia. De momento, de lo que sí han hablado en exclusiva para GQ ha sido del romántico momento en el que el artista de Saturno le pidió matrimonio a su chica, ¡y madre mía!

Entre las miles de formas que hay para hacerlo, Rosalía lo tiene claro y para ella fue "la mejor que jamás podría haber imaginado ni existir". Tal y como ha detallado la motomami fue "en la casa de la abuela" del puertorriqueño "en la parte más arriba del edificio" donde se veía toda la ciudad.

Los pirotécnica fue uno de los elementos más llamativos, y es que, casualidad o no, Puerto Rico entero estaba lleno de fuegos artificiales y eso hizo que a Rauw Alejandro se le pusiera todo en bandeja.

"De golpe empezaste a buscar algo, era cómo que no lo sacabas... Y yo pensando ¿qué está buscando? entonces, de repente, te arrodillaste", recuerda Rosalía. "Yo solo pensaba, no puede ser, no será que me va a dar un anillo...", decía, reconociendo que de ahí a las lágrimas solo hubo un pequeño paso.