¡Feliz Día del Orgullo Friki! Frases y memes para sentirte muy 'geek'

Si te encuentras por la calle a laguien haciendo el saludo vulcano, un excesivo número de camisetas de Chewbacca o Darth Vader o a algún que otro hobbit o soldados de las Tropas de Asalto, no te asustes. No te has colado en un capítulo de The Big Bang Theory ni estás soñando, sino que ¡hoy es el Día del Orgullo Friki!

Aunque son muchas las series y películas a las que se rinde homenaje en este día, como El Señor de los Anillos, Dragon Ball, Harry Potter o Star Trek, cada 25 de mayo se celebra este día en el que se conmemora una saga en especial, Star Wars.

El 4 de mayo (May the forth be with you) es el día oficial para celebrar esta saga de George Lucas, pero también es la gran homenajeada del Día del Orgullo Friki. ¿El motivo? El 25 de mayo es la fecha del aniversario del estreno de la primera entrega de la saga de Star Wars que tuvo lugar en el año 1977.

Así que, si tú también eres un geek y vives la ficción como ningún otro, no te escondas y saca tus atuendos más frikis para celebrar este día.

20 frases para felicitar el Día del Orgullo Friki

"Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¡Feliz Día del Orgullo Friki!"

"¡Feliz Día del orgullo Friki y que la fuerza te acompañe!"

"¡Corred, insensatos! ¡Que hoy es el Día del Orgullo Geek!"

"Si algún día te pierdo, me sentiría como Mario Bros sin poder saltar…"

"Haría cualquier cosa por ti...Incluso pasarme al lado oscuro"

"¿Qué ven mis ojos de elfo? ¡Hoy es el Día del Orgullo Friki!"

"Un mago nunca llega tarde, ni pronto: llega exactamente cuándo se lo propone...¡Pero al día del Friki siempre se está a tiempo!" (El Señor de los Anillos)

"Sé que soy DC y tú eres de Marvel, pero qué increíble sería un crossover"

"¡Creo que eres un pokemon… pokemencantas!"

"No importa donde estes siempre sentire tu ki" (Dragon Ball)

"No existen preguntas sin respuesta, solo preguntas mal formuladas" (Matrix)

"Preferiría ser un mono sin cerebro que un monstruo sin corazón" (Dragon Ball Z)

"Seremos fuertes a medida que estemos unidos, débiles a medida que estemos divididos" (Harry Potter)

"Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir" (La princesa prometida)

"Podrán quitarnos nuestras vidas, pero jamás, nuestra libertad. ¡Feliz Día del Orgullo Friki!"

"Ser friki es solo un efecto secundario de ser IMPRESIONANTE" (Twitter)

"No trates como mago a quien te trata como muggle. ¡Feliz Día del Orgullo Friki!"

"¡Que el orgullo friki te acompañe!"

"Winter is coming...pero antes llega ¡el Día del Orgullo Geek!"

"Cuando se juega al Juego de Tronos, solo se puede ganar o morir...¡A por el Día del Orgullo Friki!"

Memes para celebrar el Día del Orgullo Geek