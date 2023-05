15 mensajes de despedida para Tina Turner de famosas mujeres que valoran su legado más allá de la música

Este miércoles el mundo quedó conmocionado tras conocer la noticia del fallecimiento de Tina Turner a sus 83 años. Se apagaba una vida de valentía, empoderamiento y emociones de todo tipo. Pasó momentos muy duros de malos tratos, fue juzgada por la libertad sexual que reclamaba para las mujeres y demostró que la edad para una mujer no tenía que ser un inconveniente.

Su voz profunda nos hacía mirarla como si fuera una mujer dura y valiente y efectivamente lo era y así lo demostró a lo largo de una vida que ha servido de referentes para muchas otras mujeres que son conscientes de que su legado, va más allá de la música.

Son muchas las que han querido despedirse en redes sociales, pero nos hemos quedado con los mensajes de 15 de ellas que demuestran que nadie se había olvidado de ella.

#1. Oprah Winfrey: "Soy mejor mujer, mejor humana, porque su vida tocó la mía"

"Empecé como un fan de Tina Turner, luego una groupie completa, siguiéndola de show a show por todo el país, y luego, eventualmente, nos hicimos amigas de verdad. Ella es nuestra diosa del rock 'n' roll que contenía una magnitud de fuerza interior que creció a lo largo de su vida. Ella fue un modelo a seguir no solo para mí sino para el mundo. Ella animó a una parte de mí que no sabía que existía. Una vez que reclamó su libertad de años de abuso doméstico, su vida se convirtió en una llamada al triunfo. Estoy agradecida por su coraje, por mostrarnos cómo es la victoria usando una minifalda de cuero. Una vez compartió conmigo que cuando llegara su hora de dejar esta tierra, no tendría miedo, sino que estaría emocionada y curiosa. Porque había aprendido a VIVIR rodeada de su amado esposo, Erwin, y amigos. Soy mejor mujer, mejor humana, porque su vida tocó la mía. Ella fue simplemente la mejor".

#2. Hiba Abouk: “No estaremos aquí para siempre”

TINA TURNER & AZZEDINE ALAÏA by PETER LINDBERGH 🕊️🕊️🕊️ Disfruta la vida, no estaremos aquí para siempre. #rip

#3. Beatriz Luengo: “Gracias Tina por tu música, por ser una madre valiente, una mujer libre que denunció, que no le vio fecha de caducidad a su arte y que luchó por todas nosotras”

“Hay artistas que abren puertas para sí mismos y artistas que abren puertas para los demás.

Hoy muere una de las mejores cantantes que ha pisado este mundo. Imagino que hoy todos la recordarán por su música, pero yo quisiera recordarla por muchas cosas más.

Tina rompió todas las barreras de una industria cargada de estigmas para nosotras:

- Fue una mujer maltratada que tuvo 2 juicios, el que tuvo que enfrentar ante las cortes y el que tuvo que defender en la calle por un mundo que no entendía que luchara por querer llevar el apellido de su maltratador. Cuando ella no quería el apellido de él, lo que quería era no tirar por la borda su nombre artístico sobre el que había construido una carrera de casi 20 años. Desafortunadamente muchos pusieron en duda su testimonio como víctima simplemente por eso. ¿Como la va a maltratar si lucha por llevar su nombre? Y no, ella solo luchaba porque el maltrato no la borrase también su historia y su legado. Ya bastante la había borrado ya.

- Después rompió otro tabú de la industria, del que nadie habla. La edad. Con 35 años una mujer ya estaba de retirada. Ella logró hacer el disco más exitoso de su carrera “Private Dancer” al borde de sus 40 años. Y alcanzó los mejores años de su carrera en la década siguiente.

- A pesar del éxito fue juzgada por enseñar sus piernas, por sus letras, su ropa… incluso por vivir en Europa.

- Al final de su vida se le murieron sus dos hijos, uno de ellos hace muy pocos meses y leí un artículo insinuando que se criaron con una madre ausente que trabajaba mucho. Como si eso fuese algún tipo de pista para su terrible suicidio.

Leyéndolo imaginé cómo se podría sentir ella, una mujer que con 18 años fue madre y adoptó como sus propios hijos a los de su marido con un matrimonio anterior. En ese artículo nadie habló de eso, ni del padre. Quizás para el periodista el maltrato no fue un problema de su infancia, solo su madre trabajadora. Gracias Tina por tu música, por ser una madre valiente, una mujer libre que denunció, que no le vio fecha de caducidad a su arte y que luchó por todas nosotras.

Vuela 🕊️#riptinaturner".

#4. Alicia Keys: "¡Te amamos y adoramos infinitamente!"

"Que mujer, que vida, que guerrera!!! ¡¡El día que te conocí Sra. Tina, no podía creer que estuviera de pie en presencia de tu grandeza!! (Gracias a mi hermana mayor @oprah!!!) tengo que celebrarlo y gracias por todo el amor que has derramado a tu alrededor. Las canciones que cantasteis nos dieron coraje para salir y ser nosotros mismos. ¡Eres una fuerza feroz como mujer y como artista! ¡¡Todas estas cosas han sido faro de luz no sólo para mí, sino para toda la gente alrededor del mundo encontrándonos a nosotros mismos y nuestra valentía, a través de nuestra vulnerabilidad!! Gracias, gracias, gracias desde el fondo de nuestros corazones hermana mayor hermosa! ¡Descansa bien! ¡Te amamos y adoramos infinitamente!.

#5. Chenoa

“The BEST #tinaturner Descanse en paz 🙏”.

#6. Berta Vázquez: “Gracias por tu voz en todo el sentido de la palabra”

“Qué mujer. Qué regalo para nuestro mundo y nuestra cultura. GRACIAS por inspirar a la gente y supongo que principalmente por inspirar a las mujeres a saltar a su poder, ferocidad y alegría. GRACIAS por tus melodías, tu VOZ en todo el sentido de la palabra. Gracias por estar aquí @tinaturner 💔”

#7. Mariah Carey: "Su música seguirá inspirando a las generaciones venideras"

"Las palabras legendaria, icónica, diva y superestrella a menudo se usan en exceso y, sin embargo, Tina Turner las encarna todas y muchas más: una increíble intérprete, música y pionera. Para mí, ella siempre será una sobreviviente y una inspiración para las mujeres de todo el mundo. Su música seguirá inspirando a las generaciones venideras. Descansa en Paz, Reina ❤️".

#8. Paula Echevarría

“T I N A 🌹 D.E.P #TinaTurner”".

#9. Christina Aguilera: “Allanó el camino para muchas de nosotras en la industria de la música”

“Lamento profundamente la pérdida de Tina Turner. Su poderosa voz y fuerza quedarán grabadas para siempre en nuestros corazones y recuerdos. Allanó el camino para muchos de nosotros en la industria de la música y su legado seguirá inspirando a las generaciones venideras”.

#10. Angy: “Reina del rock&roll”

“QUEEN OF ROCK ’n’ ROLL 💫 Rest in peace🌹”.

#11. Viola Davis: “Nuestro primer símbolo de excelenciua y propiedad desenfrenada de la sexualidad”

“The Queen of Rock 'N' Roll 👑🔥🙏🏿💔🕊 Icónica. Hermosa. Brillante. Una superviviente. ¡¡Nuestro primer símbolo de excelencia y propiedad desenfrenada de la sexualidad!! Fuiste mi infancia. ¡¡¡Oh hombre!!! ¡¡¡Dios va a recibir un ángel hoy!!! Descansa bien Reina Tina Turner. Disfrutaremos de tu legado!!! ❤️❤️❤️❤️❤️

#12. Ángela Basset: “Ella nos dio todo su ser”

“¿Cómo despedimos a una mujer que se adueñó de su dolor y trauma y los usó como un medio para ayudar a cambiar el mundo? A través de su coraje al contar su historia, su compromiso de mantener el rumbo de su vida, sin importar el sacrificio, y su determinación de hacerse un espacio en el rock and roll para ella y para otros que se parecen a ella, Tina Turner mostró a otros que vivía con miedo de cómo debería ser un hermoso futuro lleno de amor, compasión y libertad. Sus últimas palabras para mí fueron: "Nunca me imitaste. En cambio, llegaste a lo más profundo de tu alma, encontraste a tu Tina interior y se la mostraste al mundo". Mantendré estas palabras cerca de mi corazón por el resto de mis días. Me siento honrada de haber conocido a Tina Turner. Me siento honrada de haber ayudado a mostrársela al mundo. Así que hoy, mientras lamentamos la pérdida de esta voz y presencia icónicas, ella nos dio más de lo que podríamos haber pedido. Ella nos dio todo su ser. Y Tina Turner es un regalo que siempre será "simplemente la mejor". Los ángeles te cantan a tu descanso... Reina”.

#13. Sarah Jessica Parker

“Simply the best. RIP Ms. Turner. I loved and love you. Thank you. Godspeed. X, SJ”.

#14. Kelly Rowland

“Gracias Reina por darnos todo de ti! Te queremos! Descansa en paz ♥️Anna Mae Bullock♥️ 🙏🏾♥️🙏🏾♥️🙏🏾♥️🙏🏾♥️🙏🏾♥️🙏🏾♥️🙏🏾”.

#15. Michelle Obama: “Una estrella cuya luz nunca se desvanecerá”

“Tina Turner estaba cruda. Ella era poderosa. Ella era imparable. Y ella era ella misma sin pedir disculpas, hablando y cantando su verdad a través de la alegría y el dolor; triunfo y tragedia. Hoy nos unimos a los fanáticos de todo el mundo para honrar a la Reina del Rock and Roll, y una estrella cuya luz nunca se desvanecerá”.

Solo nos queda decir: Gracias, D.E.P.