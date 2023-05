Tania Medina ofrece 12 respuestas a las preguntas más habituales de una chica que quiere operarse el pecho

Tania Medina es una de esas chicas jóvenes que se han convertido en referente para muchas otras que la han visto en realities como La isla de las tentaciones o Supervivientes. En ambos ha lucido un cuerpazo que ha sido la envidia de muchas.

Pero no todo es natural, confesó que se había sometido a un aumento de pecho y ahora ha querido dar respuesta a varias de las preguntas que le hacen habitualmente respecto a este tema que tanto interesa a muchas de sus seguidoras.

“Quiero destacar que no soy doctora, no soy profesional y únicamente les voy a contar mi experiencia. Voy a preguntar a las preguntas que más me repiten diariamente”, quería dejar claro desde el primer momento. Es su experiencia, pero no lo que tiene que servir a todas las mujeres.

¿Redondas o anatómicas?

Redondas. Yo quería ponérmelas anatómicas, pero el doctor me dijo que no que a mí me iban a ir mejor las redondas y eso fue lo que hice, hacerle caso y chitón.

¿Delante o detrás del músculo?

Otra vez yo quería ponérmelas detrás del músculo, pero el doctor me dijo que mejor encima porque hago mucho deporte y para mi cuerpo iba a venir mucho mejor ponérmelas por delante.

¿Uso de drenajes o no?

En mi caso me dijo el doctor que no hacía falta utilizar el drenaje.

¿Hay que cambiar las prótesis cada diez años?

Es una afirmación que se suele escuchar un montón, pero no es necesario cambiarse las prótesis cada diez años necesariamente. Hoy en día las prótesis se suelen fabricar con materiales mucho más seguros y la mayoría de las intervenciones que se suelen realizar por segunda vez es porque el paciente no ha quedado a gusto o conforme con su pecho, con su forma o con su talla o se suelen cambiar porque ha habido algunas complicaciones derivadas de la intervención o se rompen después de la operación.

¿Has tenido sensibilidad en los pezones tras la intervención?

En mi caso sí ha aumentado un poco más la sensibilidad en la zona de los pezones, pero no se ha convertido en un sinvivir para mí, así que, muchas personas me hablan porque suele ser super doloroso, pero no ha sido mi caso.

¿Por dónde realizar la intervención?

A mí me intervinieron por la zona del pezón y no me arrepiento, al contrario, me dijeron que no lo hiciera ni por las axilas ni por debajo del pecho porque podía quedar mayor cicatriz.

¿Qué tal con la anestesia?

Mi mayor miedo era esto, el momento de la anestesia y me hacen millones y millones de preguntas sobre la anestesia y la verdad es que cuando me la pusieron me puse a contar y al segundo yo sentí que me despertaba.

¿Qué crema o aceite utilizaste para la cicatriz?

A mí en su momento me recomendaron rosa mosqueta y fue lo que usé y a día de hoy no tengo cicatrices, no se me nota absolutamente nada.

¿Qué talla de sujetador llevabas antes y qué talla de sujetador llevas ahora?

Tengo que ser honesta, yo antes no sabía qué talla de sujetador usaba porque realmente no tenía casi nada de pecho y entonces iba a la tienda y cogía el sujetador más pequeñito que había, me lo probaba y me lo llevaba y casi nunca miraba la talla. Creo que llevaba una 75B o algo así. Me puse una 3.30 o 3.40, ni siquiera me acuerdo porque para mí dejó de ser importante, pero sí es verdad que yo iba con una idea de tener una 3.50 por lo menos y el doctor me dijo que si me ponía más cantidad, se me iba a salir por los laterales porque yo tenía la espalda muy estrechita, así que esa era la cantidad que él creía que era la mejor.

Momento post operación, ¿cómo te recuperaste?

Creo que soy muy afortunada. Tuve una recuperación muy rápida y, sobre todo, y muy buena. Tengo que decir que mi mayor problema fue la espalda, me dolía muchísimo la espalda. Estaba como muy encorvada y lo pasé realmente mal. Tuve que hacer muchos estiramientos los días de después, ir a fisio, estaba realmente mal, pero lo que es dolor en la zona de las mamas, tenía muy poquito, como una presión en el pecho, muy poquito, pero realmente todo el dolor iba al cuello y la espalda.

¿Te hubieses puesto más?

No, estoy muy contenta con la cantidad que me puse.

¿Te arrepientes de operarte?

Para nada, obviamente no me arrepiento. Para mí no era un complejo no tener pecho, pero sí vi la oportunidad. Fue una de las mejores decisiones que he tomado y esto super contenta