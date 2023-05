Sam Smith y Madonna enloquecen las redes con el anuncio de su colaboración

Sam Smith. Madonna. Ryan Tedder. Ese parece ser el triángulo de nombres que encierra una de las últimas grandes sorpresas del pop desvelada por sus propios protagonistas a través de sus redes sociales. SXM, o lo que es lo mismo, la primera colaboración de Smith junto a la Reina del Pop de la mano del compositor y productor estadounidense.

De momento se conocen pocos detalles, por no decir ninguno, de esta nueva canción más allá de lo que se pudo escuchar en el último concierto de presentación del disco Gloria: "Hemos planeado una pequeña sorpresa para vosotrxs esta noche. Quiero cantar para vosotrxs una de mis nuevas canciones que va a salir pronto. Así que al final del show, después de Unholy... Por favor quedaros hasta el final, aunque si tenéis que iros podéis iros, está bien. Pero si os quedáis, será bonito. Os quiero Manchester. Vamos a divertirnos esta noche".

Desafortunadamente la salud le jugó una mala pasada a Sam Smith que tuvo que suspender su show apenas 20 minutos después de realizar su anuncio tras apenas 4 canciones. A través de sus redes sociales ha explicado lo sucedido y ha ofrecido sus disculpas al público asistente.

"Queridxs marinerxs. Honestamente no sé que decir. Pasé un virus hace algunas semanas y desde entonces hemos viajado por toda Europa haciendo increíbles shows. Hoy en la prueba de sonido me sentí bien y estaba emocionadx por darle a Manchester un alucinante show esta noche con una sorpresa especial al final. Durante mi tercera canción me di cuenta de que algo iba mal en mi voz. Recé para que fuera solo mi voz despertándose para el show pero en la cuarta canción entendí que algo iba realmente mal. Salí del escenario e intenté recuperar la voz pero no fue posible. Honestamente estoy destrozado por no poder terminar el show esta noche para todxs vosotros. Os quiero. Lo siento, lo siento, lo siento" posteó a través de sus stories de Instagram.

Adiós a la sorpresa y adiós al estreno con Madonna. Hubo incluso mensajes de personas que aseguraban que la propia Madonna estaba en camerinos lista para participar en el concierto que tuvo que ser suspendido. Ahora tendremos que esperar a la decisión de Sam Smith para saber si estrena la canción en su versión estudio o si espera a estar recuperado de los problemas de la voz para ello.

Mientras, las redes están absolutamente enloquecidas con la noticia deseando que ambos artistas se marquen una colaboración épica. Y pese a que Smith confirmó que se trata de una nueva canción hay quien todavía baraja la posibilidad de un remix. Sea como fuere, un dueto que parece haber nacido de su buena conexión en los últimos premios Grammy donde se fotografiaron juntos y parece que hicieron buenas migas.