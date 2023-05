Miley Cyrus matiza sus palabras sobre su retirada de los escenarios, ¿la veremos en directo?

Hace unos días, Miley Cyrus concedió una entrevista a Vogue en la que hablaba de lo mucho que le cuesta dar conciertos porque no lo ve como algo natural. Aunque los ha dado en los últimos años, lo cierto es que hace más de una década que no hace una gira mundial y son muchos los que la echan de menos en esa faceta.

Muchos interpretaron sus palabras como una confirmación de su retirada de los escenarios y visto el revuelo que se ha montado, ella ha querido matizar sus palabras.

“Por aclarar, me siento conectada a mis fans ahora más que nunca. Cuando yo gano, nosotros ganamos. Incluso si no os veo cara a cara cada noche en un concierto, siento a mis fans profundamente en mi corazón. Estoy constantemente creando e innovando maneras de estar conectada con la audiencia a la que adoro sin sacrificar mi propia esencia”, explicaba para dejar claro que su decisión no tenía nada que ver con lo que siente por sus seguidores.

“Actuar para vosotros han sido los mejores días de mi vida y seguiremos este viaje juntos como lo hemos hecho las dos últimas décadas. Esto no tiene que ver con una falta de aprecio a los fans, sino que todo tiene que ver con que simplemente no quiero estar preparada y lista en un camerino, que es realmente lo que supone la vida en carretera”, intentaba explicar.

Puerta abierta

No es que no quiera cantar para los que la siguen, hay otras cosas que la hacen eludir las giras. “No quiero dormir en un autobús en movimiento. No es lo mejor para mí ahora y si has estado siguiendo mi carrera sabes que siempre cambio y también podría hacerlo la forma en que me siento respecto a este tema. Os quiero siempre. Ahora estoy en mis vacaciones de verano eternas”, terminaba escribiendo dejando claro que no deja las puertas cerradas a seguir dando conciertos.

¿Podremos volver a verla algún día en España de concierto? Nada es imposible, aunque parece que no será en breve.