Miley Cyrus desvela cómo era originalmente ‘Flowers’ y no estaba muy orgullosa de ella

Miley Cyrus acaba de estrenar Jaded como un claro homenaje a algunas de sus canciones más icónicas de los últimos tiempos. Un nuevo paso de su reciente álbum de estudio, Endless Summer Vacacion, con el que ha vuelto a liderar las listas de éxitos. Pero no por estar en la cresta de la ola (otra vez) ha perdido ni un ápice de su espíritu inconformista tal y como ha mostrado en la edición británica de la revista Vogue.

La entrevista y los estilismos son un auténtico lujo que podemos disfrutar de una de las grandes divas de la música internacional. La solista arrasa con sus looks y sus confesiones a sus 30 años incluyendo algo realmente sorprendente sobre el que fue el primer sencillo: Flowers.

"Lo escribí de una manera muy diferente. El estribillo era originalmente: 'Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, pero no puedo amarme mejor que tú'. Solía ser más, como, 1950. La canción más triste. Como: 'Claro, puedo ser mi propia amante, pero tú eres mucho mejor'. La canción es un poco falsa hasta que terminas de hacerla. Pero soy muy admiradora del proceso" confiesa Miley sobre las primeras versiones del que acabó siendo uno de los mayores hits de su carrera así como uno de los bombazos en 2023.

Pero a diferencia de otros años, la forma en la que la artista estadounidense ha gestionado el éxito no tiene nada que ver con cómo solía hacerlo: "Era como la una de la mañana y Lil Nas X entró al club en el que estaba y me hace la pregunta más interesante. Él dijo: '¿Estás tan ansiosa por el éxito de 'Flowers'? Yo estaba como, 'No. Puede que ahora sea el número 1, pero el número 2 está en camino. Todo es estacional. Muchos titulares han dicho: 'Este es el momento de Miley'. Y yo pienso que eso es exactamente lo que es. Es un momento Y pasará".

Pero no todo está siendo un camino de rosas y Miley Cyrus no ha querido dejar pasar la entrevista para recordar el que probablemente sea para ella el momento más injusto de su carrera. Algo que se ha grabado a fuego en lo más profundo de su ser.

"Sentí algo de culpa y vergüenza durante años debido a la controversia y el malestar que realmente causé. Ahora que soy adulto, me doy cuenta de la dureza con la que me juzgaron. Los adultos me juzgaron con dureza cuando era niño y ahora, como adulto, me doy cuenta de que nunca juzgaría con dureza a un niño" ha explicado sobre las críticas que recibió con la madurez y el cambio vivido de ser Hannah Montana a Miley Cyrus.

La artista nos sigue sorprendiendo con su octavo álbum de estudio, Endless Summer Vacation, un disco que según ella es una carta de amor a la ciudad de Los Ángeles. Después de poner los puntos sobre las ies sobre su antigua ex pareja tanto en Flowers como en River, y de paso asaltar las listas de éxitos de medio mundo, Miley Cyrus ha elegido Jaded como nuevo single cuyo videoclip acaba de estrenar. Aunque ahora sabemos que todo podía haber sido muy distinto con una versión muy distinta de su canción.