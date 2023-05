La dura confesión de Miley Cyrus sobre las giras mundiales: “No es natural y te sientes sola”

Miley Cyrus puso a la venta hace unas semanas uno de los discos de mayor éxito de lo que llevamos de año: Endless summer vacation. Sin embargo, a muchos les ha extrañado que este nuevo proyecto discográfico con hits como Flowers, River o Jaded no haya confirmado todavía que se presentará en directo en una gira que recorra todo el mundo. Y puede que eso no vaya a suceder próximamente.

Porque la solista estadounidense ha dejado claro durante su entrevista con la revista Vogue en su edición británica que no termina de verse en ese papel de estrella girando por todo el mundo en centenares de ciudades para millones de espectadores.

Preguntada por sus últimos conciertos en un formato diferente, fuera de giras mundiales y ante un público selecto, Miley Cyrus ha dado varias claves sobre ello: "Me encanta actuar muchísimo para mi equipo. Pero cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que más me gusta del mundo. No hay conexión. No hay seguridad. Además tampoco es natural. Es tan aislante porque tu estás delante de 100.000 personas pero en realidad estás sola".

Parece que la artista ha llevado este concepto a rajatabla a los últimos años y es que hace ya aproximadamente casi una década que no ofrece un tour completo por los 5 continentes (desde Bangerz Tour). Eso no quiere decir que no haya actuado y prácticamente con cada disco desde entonces ha ofrecido conciertos aquí y allá pero siempre bajo esa idea que ha confesado durante la entrevista.

"Después del último concierto de mi último tour, me lo planteé como una pregunta. Y no puedo. No solo 'no puedo', porque 'no puedo' es tu capacidad, sino mi deseo. ¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de otra persona que no sea la mía? Y, ¿sabes qué?..." confiesa Miley Cyrus dejando la reflexión en el aire sobre la sensación que tiene frente a los tours mundiales.

Pese a su juventud, la artista parece estar viviendo un momento de plena madurez tanto personal como profesional. Así se refería a su situación de éxito: "Era como la una de la mañana y Lil Nas X entró al club en el que estaba y me hace la pregunta más interesante. Él dijo: '¿Estás tan ansiosa por el éxito de 'Flowers'? Yo estaba como, 'No. Puede que ahora sea el número 1, pero el número 2 está en camino. Todo es estacional. Muchos titulares han dicho: 'Este es el momento de Miley'. Y yo pienso que eso es exactamente lo que es. Es un momento Y pasará".